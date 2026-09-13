Песков назвал встречу Путина с Зеленским в Майами невозможной

Песков: встреча Путина и Зеленского на полях G20 в Майами невозможна

Встреча президента России Владимира Путина с главой киевского режима Владимиром Зеленским не состоится «на полях» саммита «Большой двадцатки» в Майами. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, его слова привело РИА «Новости» .

«Это невозможно», — ответил Песков на вопрос.

Пресс-секретарь российского лидера добавил, что встречу с участием Зеленского можно организовать в Москве.

Как ранее говорил Песков, если Зеленский действительно хочет встречи с Путиным, он может приехать в Москву. Министр иностранных дела Сергей Лавров обозначал приглашение Зеленскому огромным жестом доброй воли со стороны России.

Саммит G20 запланирован в Майами 14–15 декабря. Российская делегация примет в мероприятии на высоком уровне.