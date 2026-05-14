Герой СВО и крепкий хозяйственник. Что известно о новых главах Белгородской и Брянской областей?
Два региона России возглавили участники «Времени героев» и «Школы губернаторов»
Президент России Владимир Путин 13 мая принял отставки Вячеслава Гладкова и Александра Богомаза. Он сразу же встретился с их преемниками: Белгородскую область возглавил Герой России Александр Шуваев — участник программы «Время героев» и ветеран СВО, Брянскую — выпускник «Школы губернаторов» и экс-премьер ЛНР Егор Ковальчук. Что известно о новых врио губернатора Брянщины и Белгородчины?
Генерал «Спартанец». Кто возглавил Белгородскую область?
Жизненный путь нового белгородского врио тянет на добротный военный роман.
Александр Шуваев — уроженец Белгородской области. Он окончил Рязанское высшее воздушно-десантное училище, позднее выпускался из Общевойсковой академии Вооруженных Сил.
Его биография тесно связана с реальными боевыми действиями, Шуваев бывал на Северном Кавказе в нулевых, участвовал конфликте в Южной Осетии и летал в Сирию.
В зоне специальной военной операции Шуваев находился с февраля 2022 года. Здесь Спартанец (это его боевой позывной) дослужился до генерал-майора, он принимал участие в освобождении Авдеевки и Дзержинска.
Уже в 2025-м Александр Шуваев получил звание Героя Российской Федерации. В его копилке немало и других наград: орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени с мечами, орден Александра Невского, три ордена Мужества и медаль Суворова.
Не меньших успехов Шуваев добился и на гражданской службе. В июне 2025 года он вошел в число 85 участников второго потока президентской программы «Время героев», созданной для подготовки ветеранов СВО к управленческой работе.
Программа «Время героев» готовит участников спецоперации для работы в руководстве государственных структур. Итоги первого года работы программа подвела в 2025 году.
Наставником боевого генерала стал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев — и уже в январе 2026 года Шуваев оказался на должности заместителя главы этого региона.
Похоже, показать себя генерал-майору удалось быстро, всего через пять месяцев после назначения Кремль доверил Александру Шуваеву управление целым регионом.
Из Челябинска через Луганск. Кто такой Егор Ковальчук?
Руководить Брянской областью Кремль направил опытного технократа. Егор Ковальчук — политик с серьезным опытом антикризисного менеджмента.
Уроженец Челябинска развивал карьеру в родном городе, он успел поработать в банковской сфере и получить три высших образования.
На государственную службу Ковальчук пришел в 2010 году, он был вице-мэром Челябинска по ЖКХ, затем возглавлял Министерство промышленности всей области. После этого Ковальчук стал министром радиационной и экологической безопасности того же региона.
После короткого периода в федеральном Минстрое амбициозный технократ получил пост заместителя губернатора Челябинской области.
В 2023 году Ковальчук возглавил Миасский городской округ, проработав там до середины 2024-го, когда его позвали на куда более ответственное направление. В ЛНР он стал председателем регионального правительства.
В Луганской Народной Республике работу Ковальчука отметили ведомственной медалью Минэнерго «Трудовая слава» III степени. Он известный выпускник так называемой «Школы губернаторов» — программы подготовки кадрового управленческого резерва.
«Школа губернаторов» готовит глав регионов и управленцев для работы на федеральном или региональном уровне. Эта программа стартовала еще в 2017 году, обучение проводится на базе ВШЭ.
Свое назначение врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук назвал большой честью. Главной задачей он счел выстраивание диалога с людьми.
Кого сменили генерал и технократ
Экс-главе Белгородской области Вячеславу Гладкову 57 лет, он родился в Пензенской области и долгое время работал в администрации своего родного Заречного. В 2016 году Гладков дорос до заместителя губернатора Севастополя по внутренней политике.
Белгородчину Гладков возглавил в 2021 году, почти сразу после ухода Евгения Савченко. Тот занимал этот пост в течение рекордных 27 лет. Срок губернаторских полномочий самого Вячеслава Гладкова истекал уже осенью 2026 года.
Свою отставку он пока не комментировал, известно, что с поста Гладков ушел с формулировкой «по собственному желанию».
Политическая карьера Александра Богомаза выглядит еще внушительнее. Богомаз — уроженец Брянской области, он возглавлял регион 11 лет, с сентября 2015 года. В 2021-м политик отказался от мандата депутата Госдумы и остался в родном регионе.
В 2025 году ему удалось вновь переизбраться на пост губернатора. Сразу после отставки 13 мая Александр Богомаз рассказал «Радио РБК», что ожидал ее, и что планирует дальше «работать на благо государства».
Куда уйдут Гладков и Богомаз
Уход губернатора — это, как правило, не финал политической биографии, а лишь пауза перед следующим актом.
В интервью «Интерфаксу» пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Богомазу и Гладкову предложат новые места работы.
«Будет предложено обязательно», — заявил Песков на вопрос журналистов.
Сами экс-губернаторы пока не комментировали этот вопрос.