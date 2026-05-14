Герой СВО и крепкий хозяйственник. Что известно о новых главах Белгородской и Брянской областей? Два региона России возглавили участники «Времени героев» и «Школы губернаторов»

Президент России Владимир Путин 13 мая принял отставки Вячеслава Гладкова и Александра Богомаза. Он сразу же встретился с их преемниками: Белгородскую область возглавил Герой России Александр Шуваев — участник программы «Время героев» и ветеран СВО, Брянскую — выпускник «Школы губернаторов» и экс-премьер ЛНР Егор Ковальчук. Что известно о новых врио губернатора Брянщины и Белгородчины?

Фото: Врио губернатора Белгородской области области Александр Шуваев и президент Владимир Путин / РИА «Новости»

Генерал «Спартанец». Кто возглавил Белгородскую область? Жизненный путь нового белгородского врио тянет на добротный военный роман. Александр Шуваев — уроженец Белгородской области. Он окончил Рязанское высшее воздушно-десантное училище, позднее выпускался из Общевойсковой академии Вооруженных Сил. Его биография тесно связана с реальными боевыми действиями, Шуваев бывал на Северном Кавказе в нулевых, участвовал конфликте в Южной Осетии и летал в Сирию. В зоне специальной военной операции Шуваев находился с февраля 2022 года. Здесь Спартанец (это его боевой позывной) дослужился до генерал-майора, он принимал участие в освобождении Авдеевки и Дзержинска. Уже в 2025-м Александр Шуваев получил звание Героя Российской Федерации. В его копилке немало и других наград: орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени с мечами, орден Александра Невского, три ордена Мужества и медаль Суворова. Не меньших успехов Шуваев добился и на гражданской службе. В июне 2025 года он вошел в число 85 участников второго потока президентской программы «Время героев», созданной для подготовки ветеранов СВО к управленческой работе.

Интересно Программа «Время героев» готовит участников спецоперации для работы в руководстве государственных структур. Итоги первого года работы программа подвела в 2025 году.

Наставником боевого генерала стал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев — и уже в январе 2026 года Шуваев оказался на должности заместителя главы этого региона. Похоже, показать себя генерал-майору удалось быстро, всего через пять месяцев после назначения Кремль доверил Александру Шуваеву управление целым регионом.

Фото: Врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук / РИА «Новости»

Из Челябинска через Луганск. Кто такой Егор Ковальчук? Руководить Брянской областью Кремль направил опытного технократа. Егор Ковальчук — политик с серьезным опытом антикризисного менеджмента. Уроженец Челябинска развивал карьеру в родном городе, он успел поработать в банковской сфере и получить три высших образования. На государственную службу Ковальчук пришел в 2010 году, он был вице-мэром Челябинска по ЖКХ, затем возглавлял Министерство промышленности всей области. После этого Ковальчук стал министром радиационной и экологической безопасности того же региона. После короткого периода в федеральном Минстрое амбициозный технократ получил пост заместителя губернатора Челябинской области. В 2023 году Ковальчук возглавил Миасский городской округ, проработав там до середины 2024-го, когда его позвали на куда более ответственное направление. В ЛНР он стал председателем регионального правительства. В Луганской Народной Республике работу Ковальчука отметили ведомственной медалью Минэнерго «Трудовая слава» III степени. Он известный выпускник так называемой «Школы губернаторов» — программы подготовки кадрового управленческого резерва.

Интересно «Школа губернаторов» готовит глав регионов и управленцев для работы на федеральном или региональном уровне. Эта программа стартовала еще в 2017 году, обучение проводится на базе ВШЭ.

Свое назначение врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук назвал большой честью. Главной задачей он счел выстраивание диалога с людьми.

Кого сменили генерал и технократ Экс-главе Белгородской области Вячеславу Гладкову 57 лет, он родился в Пензенской области и долгое время работал в администрации своего родного Заречного. В 2016 году Гладков дорос до заместителя губернатора Севастополя по внутренней политике. Белгородчину Гладков возглавил в 2021 году, почти сразу после ухода Евгения Савченко. Тот занимал этот пост в течение рекордных 27 лет. Срок губернаторских полномочий самого Вячеслава Гладкова истекал уже осенью 2026 года. Свою отставку он пока не комментировал, известно, что с поста Гладков ушел с формулировкой «по собственному желанию». Политическая карьера Александра Богомаза выглядит еще внушительнее. Богомаз — уроженец Брянской области, он возглавлял регион 11 лет, с сентября 2015 года. В 2021-м политик отказался от мандата депутата Госдумы и остался в родном регионе. В 2025 году ему удалось вновь переизбраться на пост губернатора. Сразу после отставки 13 мая Александр Богомаз рассказал «Радио РБК», что ожидал ее, и что планирует дальше «работать на благо государства».

Фото: Экс-губернатор Брянской области Александр Богомаз / РИА «Новости»

Куда уйдут Гладков и Богомаз Уход губернатора — это, как правило, не финал политической биографии, а лишь пауза перед следующим актом. В интервью «Интерфаксу» пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Богомазу и Гладкову предложат новые места работы. «Будет предложено обязательно», — заявил Песков на вопрос журналистов. Сами экс-губернаторы пока не комментировали этот вопрос.