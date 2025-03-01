Программа «Время героев» подвела итоги первого года работы

Программа «Время героев», которая подготавливает участников спецоперации для работы на руководящих должностях в государственных структурах и компаниях, подвела итоги первого года работы. Как напомнили в пресс-службе проекта, о его создании впервые заявил президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию в прошлом году.

В первый поток программы включили 83 участника. При отборе учитывали боевые заслуги, управленческий опыт и потенциал. Среди попавших в проект оказались 21 Герой России. Всего на слушателей первого потока программы приходится 281 государственная награда.

«С 1 марта 2024 года, ветераны специальной военной операции, а также солдаты и офицеры, которые сейчас сражаются в действующих частях, смогут подать заявление для участия в первом учебном потоке специальной кадровой программы. Назовем ее „Время героев“», — объявил глава государства.

Глава государства подчеркнул, что с 1 марта в России заработает кадровая программа для участников и ветеранов СВО, которая возьмет на вооружение стандарты проектов Высшей школы государственного управления и конкурс «Лидеры России»

Особого внимания заслуживают рвение и увлеченность, с которыми участники погружаются в каждый аспект обучения, и ответственный подход к выполнению заданий. Отзывы наставников, поступающие в ходе стажировок, подтверждают правильность нашего решения привлечь участников специальной военной операции к решению актуальных внутригосударственных задач.

Назначения на высокие посты получили 27 слушателей первого потока. Среди них — герой Донецкой Народной Республики Артем Жога, ставший полномочным представителем президента в Уральском федеральном округе, временно исполняющий обязанности губернатора Тамбовской области Евгений Первышов, возглавивший «Движение Первых» Герой России Артур Орлов, занявший пост члена Совета Федерации от Курской области Алексей Кондратьев, ставший заместителем губернатора Калужской области Александр Шляпников и другие.

За год обучения выпускники программы прошли два образовательных модуля, посвященных государственной политике и системе государственного управления, а также экономике, государственным финансам, инвестициям и коммуникациям. Они побывали на региональных стажировках в Сахалинской и Нижегородской областях, дошли до Северного полюса на атомном ледоколе.

Участник программы «Время героев» исполняющий обязанности министра по делам молодежи и социальным коммуникациям Республики Саха (Якутия) Герой России Игорь Юргин назвал попадание в проект первым шагом в новой жизни.

«Как кадровый военный, я привык видеть ключевой задачей защиту своей Родины. Но сегодня несу эту службу на другом, мирном направлении», — отметил он.

Юргин подчеркнул, что в работе с молодежью ему помогли знания, которые он получил и продолжает получать в ходе обучения.

Лекции и специальные образовательные курсы участникам программы читают сотрудники администрации президента, правительства, федеральных ведомств и главы регионов. За каждым участником закрепляют опытного наставника, который помогает применять полученные знания на практике.

Сейчас в программе «Время героев» идет дополнительный набор заявок для приема на второй поток. Всего в прошлом году свои заявки прислали более 65 тысяч человек.