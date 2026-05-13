Врио губернатора Брянской области назвал главную задачу после назначения

Временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук после назначения заявил, что своей главной задачей считает выстраивание доверительных отношений с жителями региона. Об этом он рассказал в первом комментарии РИА «Новости» .

«Самое главное — выстроить отношения с людьми», — сказал он, отвечая на вопрос о ключевом направлении работы на новом посту.

Егор Ковальчук родился в 1973 году в Челябинске. Он имеет три высших образования и до работы в органах власти занимал руководящие должности в банковской сфере. Позже работал на различных постах государственной службы, в том числе был вице-губернатором Челябинской области, главой Миасса и председателем правительства Луганской Народной Республики.

Он является выпускником шестого потока программы кадрового управленческого резерва, известной как «Школа губернаторов», созданной на базе Высшей школы государственного управления в 2017 году.

В среду президент России Владимир Путин принял отставку Александра Богомаза и назначил Егора Ковальчука временно исполняющим обязанности губернатора Брянской области.