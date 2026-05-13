Белгородскую область возглавил участник президентской программы «Время героев»

Согласно документу, Гладков досрочно прекратил полномочия по собственному желанию. Александр Шуваев будет руководить Белгородской областью до вступления в должность избранного губернатора. Указ вступил в силу со дня подписания. В Кремле глава государства провел с ним рабочую встречу.

Александр Шуваев родился в 1981 году в Новом Осколе Белгородской области. За боевые заслуги он удостоен звания Героя России, награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени с мечами, орденом Александра Невского, тремя орденами Мужества и медалью Суворова.

Участник второго потока программы «Время героев». В январе 2026 года Шуваева назначили заместителем губернатора Иркутской области.

Также Путин принял отставку губернатора Брянской области Александра Богомаза и назначил временно исполняющим обязанности главы региона Егора Ковальчука.