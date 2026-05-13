Брянскую область возглавил выпускник «Школы губернаторов»

Президент России Владимир Путин назначил выпускника «Школы губернаторов» Егора Ковальчука временно исполняющим обязанности губернатора Брянской области. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Глава государства провел с Ковальчуком рабочую встречу в Кремле.

Согласно документу, Путин принял отставку губернатора Брянской области Александра Богомаза по собственному желанию. Он возглавлял регион с 2014 года.

Егор Ковальчук является выпускником шестого потока программы подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, известной как «Школа губернаторов». Проект запустили в 2017 году на базе Высшей школы государственного управления.

Ковальчук родился в 1973 году в Челябинске. Он имеет три высших образования — в сферах экономики, юриспруденции и водоснабжения. Карьеру начал в 1995 году экономистом, а позже перешел на муниципальную службу.

В 2019 году Ковальчука назначили заместителем губернатора Челябинской области, затем он возглавил Миасский городской округ. С июля 2024 года чиновник руководил правительством Луганской Народной Республики.

Также Путин принял отставку губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова и назначил временно исполняющим обязанности главы региона участника программы «Время героев» Александра Шуваева.