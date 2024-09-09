«Последний крупный укрепрайон падает». Зеленский потребовал удержать Покровск любой ценой

Ситуация на Покровском направлении остается крайне напряженной для украинской армии, хотя в бой практически с колес бросили резервы. Все лишь для того, чтобы сдержать натиск Вооруженных сил России. И где-то это даже удается, но цена огромная. Противник практически ежедневно теряет до роты личного состава в районе Украинска и Селидово. На как долго у Киева хватит сил? Подробности — в материале 360.ru.

Популярный украинский Telegram-канал «Резидент», ссылаясь на собственные источники в Офисе президента, сообщил следующее: «Зеленский потребовал от главкома ВСУ Александра Сырского удерживать позиции на Покровском направлении любой ценой. Для Киева сейчас нужно сформировать мнение о стабильной ситуации на Восточном фронте, которая не перерастет в разгром всей украинской группировки в Донбассе. Запад воспринял неоднозначно вторжение в Курскую область из-за обвала фронта на Покровском направлении. Именно поэтому на ставке приняли решение держать ситуацию, несмотря на потери».

На этом фоне телеканал CNN заявил о серьезных проблемах украинских солдат под Покровском. Те жалуются, что уже месяц находятся там без отдыха, а их моральное состояние удручающее. Из проблем ВСУ на этом участке фронта журналисты выделили: дезертирство и неподчинение — большинство мобилизованных, если им удается выжить после первой атаки россиян, просто покидают позиции;

БПЛА ВС России превращают ротацию украинских подразделений в откровенный кошмар;

подразделения ВСУ не докладывают друг другу боевую обстановку, поскольку боятся, что это выставит их в невыгодном свете;

из-за отправки в Донбасс слишком большого количества разных формирований начались проблемы со связью;

средства РЭБ подавляют свои же беспилотники, потому что разные бригады не могут наладить связь между собой.

Фото: Nina Liashonok/Keystone Press Agency / Global Look Press

Резервы ушли на Покровск Тем не менее крупное западное издание Forbes написало, что наступление России на Покровском направлении растеряло импульс из-за переброски туда подкреплений ВСУ. Дескать, несмотря на отправку сил в Курскую область, у Киева нашлись пять бригад в резерве, часть из которых срочно перебросили на Покровск. И сейчас они перешли в контратаки, помогают стабилизировать фронт. По мнению журналистов, «пока им это удается». «Среди подкреплений — бригада Национальной гвардии „Кара-Даг“, 12-я бригада „Азова“* и 93-я механизированная бригада. Они проводят небольшие контратаки, главным результатом которых стало замедление или незначительное отступление армии России», — утверждают журналисты. Но они призвали не ожидать каких-то радикальных изменений вокруг Покровска в ближайшее время. Важно то, что ВСУ смогли выиграть время — и оно для них очень важно. У украинцев появилась возможность укрепить позиции у самого Покровска.

Фото: Сгоревший автомобиль у разрушенных в результате боевых действий многоквартирных жилых домов в освобожденной Красногоровке Донецкой Народной Республики, 4 сентября 2024 года. / РИА «Новости»

И ведь действительно — на прошлой неделе противник перебросил часть резервов как раз на Покровское направление и частично под Торецк. Даже отечественные различные военблогеры забили тревогу: мол, мы стремительно теряем инициативу. Так ли это? Несмотря на переброску свежих резервов, противник не достиг существенных результатов. Более того, российские бойцы продолжают продвигаться как на Покровском, так и на Торецком направлении. Идет продвижение в районе Селидово, идут бои под Гродовкой, вчера наши войска зашли в Горняк и Невельское. Последний крупный укрепрайон противника под Донецком падает. Такое мнение высказал военкор, ветеран войны в Донбассе Александр Матюшин.

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— Противник не успевает вывести свои силы из Желанного Первого? — Да, он рискует оказаться там в окружении в связи с падением Красногоровки. — Какие у нас проблемы на Покровском направлении? — Отсутствие ротации на передовой. Мобилизованных и контрактников практически никто не ротирует. Чувствуется нехватка бронетехники, которая была потеряна во время битвы за Авдеевку. Но наша армия продолжает наступать. — Врагу даже переброска свежих бригад не помогла? — Именно. Они вряд ли исправят ситуацию. Лишь могут на некоторое время замедлить наше наступление. Но это не даст возможности ВСУ выстроить довольно прочную оборону под Покровском, как об этом пишут на Западе. — Почему? — Как показывает практика, даже те линии обороны, которые строились практически с 2014 года, в определенный момент ломаются нашей штурмовой пехотой при поддержке артиллерии и авиации. Тонны авиабомб ФАБ просто будут падать на головы украинским солдатам.

Фото: Авиабомбы ФАБ-500 на полевом аэродроме / РИА «Новости»

Под угрозой Угледар С другой стороны, продвижение российской армии непосредственно к самому Покровску действительно замедлилось. Однако связывать ли его с действиями ВСУ — это большой вопрос. Отказ от крупномасштабного контрнаступления против ВС России здесь позволит украинским войскам сосредоточить какие-то силы для обороны важного города. Но эффективность ВСУ на этом направлении все еще вызывает вопросы, а проблемы на других участках никуда не исчезают. Торецкое направление, районы Северска, Часова Яра и Купянска — там тоже развивается наступление российской армии, а после вторжения в Курскую область возможности выделить резервы у киевского режима пока снижены, отметил в разговоре с 360.ru военный эксперт, аналитик Сергей Простаков.

У Украины в запасе остается возможность резко нарастить численность ВСУ с помощью мобилизации мужчин младше 25 лет, чего давно добивается Запад. Недостатка в поставках вооружения киевский режим тоже пока не испытывает. Поэтому вся борьба впереди, и для успеха в ней крайне важно занимать сейчас выгодные рубежи, в том числе Покровск. Сергей Простаков

Вектор операций российских войск сейчас направлен южнее Покровска. Их удар нацелен на очистку района Селидово — Красногоровка — Курахово. Это позволит не только обеспечить южный фланг наступления на Покровск. Под угрозой оказывается Угледар, почти бесполезными становятся украинские укрепления вдоль реки Волчьей до Богатыря, а наряду с Покровском в скором времени можно будет ставить вопрос даже об операции против гарнизона Великой Новоселки. Украинская власть целиком и полностью держится на зарубежной помощи. Тут и вооружения с боеприпасами из стран НАТО и иных союзников США по всему миру, и отправка иностранных наемников, и финансовая поддержка, без которой экономика Украины давно бы рухнула. Чтобы исправно и без особых перебоев получать эту помощь, Киеву надо демонстрировать тем, кто помощь выделяет, положительную динамику на фронте. Причем любой ценой.

Фото: Захваченная военная техника ВСУ на Поклонной горе в Москве. Belkin Alexey/news.ru / Global Look Press

Отсюда и стремление сохранить хотя бы видимость стабильности фронта в Донбассе, несмотря на огромные потери. Отсюда и вторжение в Курскую область, несмотря на огромные потери. Отсюда и попытки высадки на Кинбурнскую косу, несмотря на потери, рассказал 360.ru политический аналитик Владимир Соловейчик. «Другое дело, что потери украинской живой силы за последние месяцы растут. Не исключено, что рано или поздно они станут главной проблемой ВСУ, которую даже путем притока иностранных наемников и прочих „волонтеров“ из стран НАТО решить не удастся. Тем более что после точного удара наших войск по месту дислокации шведских „специалистов“ в Полтаве у многих военных из стран Североатлантического альянса желания прямиком отправиться на тот свет транзитом через Украину поубавилось», — объяснил он. Поэтому стратегия российских военных по нанесению максимально возможного урона живой силе противника себя оправдывает. И будет оправдывать впредь.

* Террористическая организация, запрещена в России.