Российская армия освобождает Донбасс. История Селидова, Покровска, Мирнограда и Украинска

Российские войска планомерно выдавливают ВСУ из Донбасса. Скоро им перережут еще один путь снабжения и освободят новые города. Селидово, Покровск, Миргород и Украинск не мегаполисы, но имеют важное стратегическое значение, а некоторые — и довольно интересную историю.

Что происходит в зоне СВО сейчас ВСУ оставляют позиции на восточной окраине города Селидово, сообщили военкоры. Россияне готовятся освободить Украинск, а за ним Мирноград и Покровск. Украинские военные эксперты и блогеры подтвердили, что командование ВСУ не владеет ситуацией на поле боя и на этом направлении фронта царит хаос. Народный депутат Рады Марьяна Безуглая заявила, что Вооруженные силы России взяли Новогродовку и зашли в Селидово на Покровском направлении. «Окопы перед Новогродовкой были пусты. В некогда 20-тысячном городе практически не было украинской армии: 31-ю бригаду перед городом забрали, комбрига, за которого просил коллектив, сняли, и завели против него уголовное производство. <…> Вместо этого сюда отправили неосведомленное подразделение. Это не единственная недавняя „ротация“. Планируются еще следующие. Торецк, Покровск — будут еще. Если сейчас проведут „ротацию“ в Угледаре, мы потеряем и его», — написала она в соцсетях.

Покровск — критически важный транспортный узел, его поражение поставит под угрозу оборону Украины. Стратегическое значение города подтвердил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Он заявил, что через него проходит снабжение украинских войск в Часовом Яре и Константиновке. Вооруженные силы Украины бросили на этот участок новобранцев. Однако эти мобилизованные украинцы не только не обладают даже минимальной военной подготовкой, но и попросту отказываются открывать огонь по противнику, сообщило Associated Press.

Селидово Селидово — город в Покровском районе Донецкой области. До XIII века по этим землям кочевали многочисленные племена, а затем монголо-татарские орды. Три столетия спустя запорожские казаки сталкивались тут с крымскими татарами, которые приходили с набегами. Позже туда ссылали на жительство пленных. Город появился в 1770 ⁣году. По легенде, это случилось в результате ДТП: у казаков, переселявшихся из Запорожья на Кубань, при переправе через реку Солону сломалась телега. Древесина в степи — дефицит, на дворе поздняя осень. Вот и решили перезимовать в новом месте, которое назвали в честь своего атамана Селида.

Фото: Монумент «Казацкий сторожевой пост» / Викимедиа

Есть и другая версия: будто бы некоему землемеру решили оплатить труды не деньгами, а салом. Такая валюта пришлась специалисту не по вкусу, он ее не принял, а поселение обозвал Салодавка (от «сало давать»). Впоследствии название изменилось на Селидовку. Уже к 1859 году там проживали 1798 мужчин и 1820 женщин. Прирост населения понятен: в середине XIX века вблизи Селидовки открыли залежи угля. Вскоре появились небольшие помещичьи и крестьянские копи. Когда в 1884 году запустили Екатерининскую железную дорогу, разработка угля пошла на широкую ногу. Спрос на топливо тоже вырос.

Фото: Вокзал станции Селидовка / Викимедиа

К 1915 году село могло похвастать двумя школами — мужской и женской. Работали три ярмарки, лавки, был свой арестный дом, почтовое отделение общества трезвости и потребителей, кредитное товарищество. Проживало тогда в Селидовке более восьми тысяч человек.

Интересно Из Селидова родом летчик-истребитель Александр Колесников. Во время воздушного боя 20 апреля 1945 года возле города Хейннеринсдорф 23-летний тяжелораненый пилот ценой своей жизни уничтожил истребитель противника. Колесников совершил последний воздушный таран во Второй мировой войне. Из Селидова родом летчик-истребитель Александр Колесников. Во время воздушного боя 20 апреля 1945 года возле города Хейннеринсдорф 23-летний тяжелораненый пилот ценой своей жизни уничтожил истребитель противника. Колесников совершил последний воздушный таран во Второй мировой войне.

При советской власти Селидово стало городом. Там по-прежнему добывали уголь: в 1940 году весь район за год выдал на-гора полторы миллиона тонн. Работали колхозы. После войны открыли обогатительную фабрику «Селидовская», заводы железобетонных изделий, асфальтобетонный, хлебобулочный, консервный, молочный, кирпичный. Независимость Украины привычно прошлась по городу паровым катком: большую часть шахт и половину заводов закрыли. Позднее в лучших традициях снесли памятник Ленину, но счастья это не принесло: население стало уезжать в более развитые крупные города, где было реально найти работу.

Фото: Жители Селидово у памятника «Праздник казацкой славы», 1991 год / Википедия

Покровск История Покровска берет начало с 1875 года: Министерство путей сообщения Российской империи купило участок земли в Бахмутском уезде для строительства железнодорожной станции. Так появилось паровозное депо Екатерининской железной дороги, а в 1883-м выросло и здание вокзала. Спустя год через станцию Гришино уже шли первые поезда. Вокруг станции и образовался поселок. Согласно переписи, в 1897 году там проживали более шести с половиной тысяч человек. Возвели церковь, школу, арестантский дом, два винных склада, шесть магазинов, открыли почтовую станцию. Ежегодно проходили четыре ярмарки, появились первые угольные рудники.

Фото: Улица в Гришино / Викимедиа

В 1917 году поселок получил статус города. Когда пришли большевики, помещики и богатые крестьяне активно сопротивлялись новой власти. Однако появившиеся следом «освободительные» германские войска оказались не таким уж лапочками: запретили профсоюзы, ограничивали доступ к воде, выселяли людей из квартир. Советская власть окончательно одолела интервентов, белых и махновцев в 1919 году. Начали работать паровозное депо, кирпичный завод, шахты, появилась своя газета. Городок стал поселком городского типа и сменил имя: сначала — Постышево, а с 1938-го вновь вернул статус города и получил новое название Красноармейск.

Фото: Станция Гришино, 1917 год / Викимедиа

В Великую Отечественную войну, 19 октября 1941 года, поселок снова оккупировали немцы. Они долгих три года хозяйничали на этой земле, организовали три концлагеря и убили более тысячи местных жителей. Город окончательно освободили 7 сентября 1943 года войска Юго-Западного и Южного фронтов во время Донбасской операции.

Интересно В селе Гришино родился дважды Герой Советского Союза маршал Кирилл Москаленко. Он начал воевать еще в Гражданскую войну в Первой конной армии, выгоняя с родины войска генерала Петра Врангеля и банды Нестора Махно. Во время Великой Отечественной артиллерийские батареи под руководством Москаленко за месяц непрерывных боев уничтожили более 300 танков противника. Генерал участвовал в Сталинградской и Курской битвах, форсировании Днепра, освобождал Киев и Прагу. Уже после войны, 12 апреля 1961 года, Москаленко вместе с Сергеем Королевым провожал Юрия Гагарина в первый в мире космический полет. В селе Гришино родился дважды Герой Советского Союза маршал Кирилл Москаленко. Он начал воевать еще в Гражданскую войну в Первой конной армии, выгоняя с родины войска генерала Петра Врангеля и банды Нестора Махно. Во время Великой Отечественной артиллерийские батареи под руководством Москаленко за месяц непрерывных боев уничтожили более 300 танков противника. Генерал участвовал в Сталинградской и Курской битвах, форсировании Днепра, освобождал Киев и Прагу. Уже после войны, 12 апреля 1961 года, Москаленко вместе с Сергеем Королевым провожал Юрия Гагарина в первый в мире космический полет.

После войны в Красноармейске заработали новые шахты, открыли крупный динасовый завод, школы, в том числе музыкальную, клубы и библиотеки, Дом пионеров. В 70-х годах прошлого века город полностью газифицировали, построили молокозавод, мясокомбинат. Активно возводили новые жилые микрорайоны. После развала СССР основные предприятия города быстро приватизировали, несколько шахт закрыли, а Красноармейск в рамках политики «декоммунизации» в мае 2016 года переименовали в Покровск — в память о существовавшей там когда-то церкви Покрова Пресвятой Богородицы.

Фото: Один из терриконов в черте Покровска / Викимедиа

Мирноград Мирноград вырос из шахтерских поселений, которые в начале XX века строили возле угольных рудников. После революции там появился поселок Новоэкономический, который чуть позже переименовали в Новый Донбасс. В 1933 году ему дали имя в честь болгарского революционера Георгия Димитрова. Летом 1965-го Дмитров получил статус города. Через год случилась трагедия: из-за продолжительных ливней часть террикона одной из шахт рухнула. Отработанная порода снесла здания на трех улицах города. Все, кто в тот момент находились в домах и рядом, погибли. После этого случая застройку ближе чем в 500 метрах от терриконов запретили. На независимой Украине Дмитров долгое время жил как раньше — за счет добычи каменного угла. В 2015 году местные активисты снесли памятник Ленину, а весной 2016-го димитровские депутаты, а потом и парламентарии Верховной рады переименовали город в Мирноград.

Фото: Здание администрации шахты имени О. Г. Стаханова, Дмитров, 2015 год / Викимедиа

Украинск Один из самых молодых городов, Украинск, основали в 1952 году. Поначалу он был поселком городского типа Лесовка. Одновременно рядом начали строить шахту «Украина» с проектной мощностью почти два миллиона тонн угля в год. Шахту открыли в 1963-м, осенью того же года поселок Лесовка получил статус города, сменив название на Украинск. По статистике, там мирно проживали представители многих национальностей: русские, украинцы, белорусы, татары, армяне, азербайджанцы, грузины, греки и молдаване.

Фото: Памятник Богдану Хмельницкому в Украинске / Викимедиа

В новом веке Украинск мог похвастать разве что дешевым жильем: люди при любой возможности старались уехать поближе к цивилизации. В некоторых домах не заселены целые этажи, много пустующих пятиэтажек. Из крупных предприятий — одна лишь шахта да асфальтный завод, даже автостанцию закрыли.