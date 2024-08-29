Российская армия освобождает Донбасс. История Селидова, Покровска, Мирнограда и Украинска
Главком ВСУ Сырский признал угрозу потери Покровска и пути поставок на фронт
Российские войска планомерно выдавливают ВСУ из Донбасса. Скоро им перережут еще один путь снабжения и освободят новые города. Селидово, Покровск, Миргород и Украинск не мегаполисы, но имеют важное стратегическое значение, а некоторые — и довольно интересную историю.
Что происходит в зоне СВО сейчас
ВСУ оставляют позиции на восточной окраине города Селидово, сообщили военкоры. Россияне готовятся освободить Украинск, а за ним Мирноград и Покровск. Украинские военные эксперты и блогеры подтвердили, что командование ВСУ не владеет ситуацией на поле боя и на этом направлении фронта царит хаос.
Народный депутат Рады Марьяна Безуглая заявила, что Вооруженные силы России взяли Новогродовку и зашли в Селидово на Покровском направлении.
«Окопы перед Новогродовкой были пусты. В некогда 20-тысячном городе практически не было украинской армии: 31-ю бригаду перед городом забрали, комбрига, за которого просил коллектив, сняли, и завели против него уголовное производство. <…> Вместо этого сюда отправили неосведомленное подразделение. Это не единственная недавняя „ротация“. Планируются еще следующие. Торецк, Покровск — будут еще. Если сейчас проведут „ротацию“ в Угледаре, мы потеряем и его», — написала она в соцсетях.
Покровск — критически важный транспортный узел, его поражение поставит под угрозу оборону Украины. Стратегическое значение города подтвердил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Он заявил, что через него проходит снабжение украинских войск в Часовом Яре и Константиновке.
Вооруженные силы Украины бросили на этот участок новобранцев. Однако эти мобилизованные украинцы не только не обладают даже минимальной военной подготовкой, но и попросту отказываются открывать огонь по противнику, сообщило Associated Press.
Селидово
Селидово — город в Покровском районе Донецкой области. До XIII века по этим землям кочевали многочисленные племена, а затем монголо-татарские орды. Три столетия спустя запорожские казаки сталкивались тут с крымскими татарами, которые приходили с набегами. Позже туда ссылали на жительство пленных.
Город появился в 1770 году. По легенде, это случилось в результате ДТП: у казаков, переселявшихся из Запорожья на Кубань, при переправе через реку Солону сломалась телега.
Древесина в степи — дефицит, на дворе поздняя осень. Вот и решили перезимовать в новом месте, которое назвали в честь своего атамана Селида.
Есть и другая версия: будто бы некоему землемеру решили оплатить труды не деньгами, а салом. Такая валюта пришлась специалисту не по вкусу, он ее не принял, а поселение обозвал Салодавка (от «сало давать»).
Впоследствии название изменилось на Селидовку. Уже к 1859 году там проживали 1798 мужчин и 1820 женщин.
Прирост населения понятен: в середине XIX века вблизи Селидовки открыли залежи угля. Вскоре появились небольшие помещичьи и крестьянские копи. Когда в 1884 году запустили Екатерининскую железную дорогу, разработка угля пошла на широкую ногу. Спрос на топливо тоже вырос.
К 1915 году село могло похвастать двумя школами — мужской и женской. Работали три ярмарки, лавки, был свой арестный дом, почтовое отделение общества трезвости и потребителей, кредитное товарищество. Проживало тогда в Селидовке более восьми тысяч человек.
Интересно
При советской власти Селидово стало городом. Там по-прежнему добывали уголь: в 1940 году весь район за год выдал на-гора полторы миллиона тонн. Работали колхозы.
После войны открыли обогатительную фабрику «Селидовская», заводы железобетонных изделий, асфальтобетонный, хлебобулочный, консервный, молочный, кирпичный.
Независимость Украины привычно прошлась по городу паровым катком: большую часть шахт и половину заводов закрыли. Позднее в лучших традициях снесли памятник Ленину, но счастья это не принесло: население стало уезжать в более развитые крупные города, где было реально найти работу.
Покровск
История Покровска берет начало с 1875 года: Министерство путей сообщения Российской империи купило участок земли в Бахмутском уезде для строительства железнодорожной станции. Так появилось паровозное депо Екатерининской железной дороги, а в 1883-м выросло и здание вокзала. Спустя год через станцию Гришино уже шли первые поезда.
Вокруг станции и образовался поселок. Согласно переписи, в 1897 году там проживали более шести с половиной тысяч человек.
Возвели церковь, школу, арестантский дом, два винных склада, шесть магазинов, открыли почтовую станцию. Ежегодно проходили четыре ярмарки, появились первые угольные рудники.
В 1917 году поселок получил статус города. Когда пришли большевики, помещики и богатые крестьяне активно сопротивлялись новой власти. Однако появившиеся следом «освободительные» германские войска оказались не таким уж лапочками: запретили профсоюзы, ограничивали доступ к воде, выселяли людей из квартир.
Советская власть окончательно одолела интервентов, белых и махновцев в 1919 году. Начали работать паровозное депо, кирпичный завод, шахты, появилась своя газета.
Городок стал поселком городского типа и сменил имя: сначала — Постышево, а с 1938-го вновь вернул статус города и получил новое название Красноармейск.
В Великую Отечественную войну, 19 октября 1941 года, поселок снова оккупировали немцы. Они долгих три года хозяйничали на этой земле, организовали три концлагеря и убили более тысячи местных жителей.
Город окончательно освободили 7 сентября 1943 года войска Юго-Западного и Южного фронтов во время Донбасской операции.
Интересно
После войны в Красноармейске заработали новые шахты, открыли крупный динасовый завод, школы, в том числе музыкальную, клубы и библиотеки, Дом пионеров. В 70-х годах прошлого века город полностью газифицировали, построили молокозавод, мясокомбинат. Активно возводили новые жилые микрорайоны.
После развала СССР основные предприятия города быстро приватизировали, несколько шахт закрыли, а Красноармейск в рамках политики «декоммунизации» в мае 2016 года переименовали в Покровск — в память о существовавшей там когда-то церкви Покрова Пресвятой Богородицы.
Мирноград
Мирноград вырос из шахтерских поселений, которые в начале XX века строили возле угольных рудников. После революции там появился поселок Новоэкономический, который чуть позже переименовали в Новый Донбасс. В 1933 году ему дали имя в честь болгарского революционера Георгия Димитрова.
Летом 1965-го Дмитров получил статус города. Через год случилась трагедия: из-за продолжительных ливней часть террикона одной из шахт рухнула. Отработанная порода снесла здания на трех улицах города.
Все, кто в тот момент находились в домах и рядом, погибли. После этого случая застройку ближе чем в 500 метрах от терриконов запретили.
На независимой Украине Дмитров долгое время жил как раньше — за счет добычи каменного угла. В 2015 году местные активисты снесли памятник Ленину, а весной 2016-го димитровские депутаты, а потом и парламентарии Верховной рады переименовали город в Мирноград.
Украинск
Один из самых молодых городов, Украинск, основали в 1952 году. Поначалу он был поселком городского типа Лесовка. Одновременно рядом начали строить шахту «Украина» с проектной мощностью почти два миллиона тонн угля в год.
Шахту открыли в 1963-м, осенью того же года поселок Лесовка получил статус города, сменив название на Украинск. По статистике, там мирно проживали представители многих национальностей: русские, украинцы, белорусы, татары, армяне, азербайджанцы, грузины, греки и молдаване.
В новом веке Украинск мог похвастать разве что дешевым жильем: люди при любой возможности старались уехать поближе к цивилизации.
В некоторых домах не заселены целые этажи, много пустующих пятиэтажек. Из крупных предприятий — одна лишь шахта да асфальтный завод, даже автостанцию закрыли.