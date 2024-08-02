Не мегаполис, но крепость. Что происходит в районе Угледара

Российские войска готовятся взять Угледар. ВСУ долго удерживали этот небольшой город в Донбассе. Однако теперь у украинской армии нет надежды на подход свежих сил резерва — их начальство поставило все на очередное контрнаступление.

Что происходит на Угледарском направлении Передовые части российской армии перерезали ключевую трассу Константиновка — Угледар в Донбассе, сообщили сами бойцы и военкоры. Ранее ее удерживали войска Украины, и это был единственный путь для снабжения ВСУ в Угледаре. Недавно в боях на Угледарском направлении украинские боевики начали использовать новую версию дрона «Баба-яга». Так военные прозвали тяжелые сельскохозяйственные БПЛА, которые ВСУ адаптировали под свои задачи. Их сделали почти бесшумными и «вооружают» банками из-под энергетиков с поражающими элементами и взрывчаткой. Россияне неоднократно пытались взять Угледар. Но ВСУ пользовались его удачным расположением на возвышенности, действовали из засад и маневрировали в лесных массивах. Последний неудачный штурм прошел зимой 2023 года. Но теперь расклад сильно изменился: по данным СМИ, украинская группировка может оказаться в котле.

Будут ли ВСУ биться за Угледар Перед российскими войсками стоит задача освобождения всей территории Донецкой Народной Республики, часть которой сегодня еще оккупирована киевскими формированиями, отметил в разговоре с 360.ru военный эксперт Борис Джерелиевский. Потеря Угледара принесет большие проблемы для Донбасской группировки ВСУ.

Сейчас Киев готовит контрнаступление — это было обязательным условием продолжения западной помощи и вообще поддержки нынешнего украинского режима. Чтобы собрать хоть какие-то необходимые средства и личный состав, думаю, Киев готов сейчас пожертвовать Донбасской группировкой. Борис Джерелиевский

Так что большой переброски резервов на Угледарское направление не последует, убежден эксперт. Конечно, украинская сторона будет по мере сил снабжать эту группировку. Но основные усилия сосредоточатся на подготовке наступательных частей.

«Наступление ВСУ, по всей вероятности, будет в Харьковской области. Вполне возможно, они попытаются наступать в Запорожской области, чтобы захватить там атомную электростанцию», — объяснил Джерелиевский. Киев ставит все на это наступление: после него, по мнению украинских политиков, конфликт завершится — так или иначе. Если атака принесет ВСУ какой-то успех, они будут пытаться выторговать для себя бонусы при заключении мирного соглашения.

Если наступление ВСУ окончится провалом, украинцы просто не смогут дальше воевать: не будет ресурсов. Им придется идти на перемирие. Вопрос лишь в том, насколько российское руководство согласится в такой ситуации заключать с ними перемирие, на каких условиях. Борис Джерелиевский

История Угледара Угледар, один из молодых городов Донбасса, основали в 1964 году. Поначалу он назывался поселок Южный, затем стал поселком городского типа. Там планировали открыть более десятка шахт, а сам город сделать крупным промышленным и экономическим центром с населением до 100 тысяч жителей. Первой построили шахту «Южнодонбасская № 1». Свой стартовый миллион угля она выдала в 1976-м, а самую большую добычу — почти две тысячи тонн — зафиксировали в 1983 году. Второй стала шахта «Южнодонбасская № 3». Почему их строили именно в таком порядке и где расположена № 2, никто не знает.

Фото: Шахта «Южнодонбасская № 1», апрель 2014 года / Викимедиа

Зато известно, почему на шахте № 3 все закончилось. В 70-е годы прошлого века специалисты признали разработку угольных месторождений Южного Донбасса менее перспективной, чем в Кузбассе. Так что он остался второстепенным экономическим узлом, население которого составляло максимум 15 тысяч жителей. После ада 1990-х, когда шахтеры пешком ходили стучать касками к Верховной раде в Киеве — им месяцами не платили зарплату, — жизнь в XXI веке стала потихоньку налаживаться. В Угледаре работали шахты, завод металлопластиковых окон и дверей, три детских сада и школы, лицей, колледж, досуговые центры, больница, две библиотеки.

Фото: Шахтеры шахт «Сурхая» и угледарской «Южнодонбасская № 1» требуют погасить задолженность по заработной плате у здания Верховной рады, Киев, 3 ноября 2020 года. Volodymyr Tarasov / Global Look Press

Впрочем, скоро горнякам снова пришлось ходить к Донецкой обладминистрации и столичным депутатам: заработную плату опять стали задерживать, выдавать частями и по чуть-чуть. К тому же шахты задолжали за потребленное электричество свыше 100 миллионов, их грозили отключить. С началом конфликта в Донбассе Угледар остался с Украиной. Позже, когда стартовала СВО, стало понятно, что этот маленький городок имеет важное стратегическое значение: он расположен на возвышенности и застроен многоэтажными домами, с которых отлично просматриваются позиции противника.