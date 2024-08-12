«Вы с ума посходили?» ВСУ продолжают атаковать ЗАЭС, чем грозят эти удары

Вечером 11 августа ВСУ в очередной раз атаковали Запорожскую атомную электростанцию. После этого на объекте вспыхнул крупный пожар. Почему, имея печальный опыт катастрофы на Чернобыльской АЭС, Киев продолжает обстреливать ЗАЭС и какова вероятность техногенной катастрофы из-за действий украинской армии, разбирался 360.ru.

Удары по Запорожской АЭС О ЧП на атомной электростанции стало известно накануне вечером. Директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина сообщила, что украинские войска ударили по ней дроном-камикадзе. В результате атаки вспыхнул пожар в градирне — сооружении для охлаждения воды атмосферным воздухом. Его используют для охлаждения теплообменных аппаратов. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий уточнял, что угрозы парового взрыва не произошло, но градирня в итоге полностью выгорела изнутри.

По данным Росатома, экстренные службы ликвидировали пожар в тот же день в 23:30 по московскому времени. Яшина отметила, что сроки восстановления поврежденной конструкции установят позднее. Также он заявила, что радиационный фон на АЭС и в зоне наблюдения находится в норме.

Фото: Энергоблоки Запорожской атомной электростанции в Энергодаре / РИА «Новости»

Реакция общественности Впервые опасения по поводу ударов по Запорожской АЭС высказали еще два года назад. Тогда в Минобороны предупреждали о том, что возможная авария на объекте может превзойти по масштабам техногенные происшествия в Чернобыле и Фукусиме. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала удары ВСУ по Запорожской АЭС «ядерным террором континента». Также резко на случившееся отреагировал сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин. «Вы там что, с ума посходили? Вы разве не понимаете, что рукотворная катастрофа Запорожской атомной электростанции оставит зараженными эти земли на 100 лет?» — возмутился он в своем Telegram-канале. Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо обвинил НАТО в обострении конфликта. По его мнению, именно Североатлантический альянс несет ответственность за удары по Запорожской АЭС. «НАТО готов на все, чтобы раздуть всеобщий пожар! Остановите НАТО, да здравствует мир!» — написал французский политик.

Канцлер Австрии Карл Нехаммер призвал продолжить диалог, начатый на «мирном саммите» в Швейцарии, и вернуться к переговорам. Гендиректор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси также заявил о необходимости прекратить атаки на энергообъект. А что же Украина? Президент страны Владимир Зеленский поспешил обвинить в случившемся российскую сторону, заявив, что возвращение «к нормальности и полной безопасности» станет возможным только при условии, если Киев установит над станцией свой контроль. Вариантов не стрелять по АЭС, судя по всему, там даже не рассматривают. Пилят сук, на котором сидят Неужели на Украине забыли о последствиях аварии на Чернобыльской АЭС? В свете постоянных обстрелов станции в Запорожской области вопрос вполне логичный. Заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Г. В. Плеханова, доктор политических наук и профессор Андрей Кошкин в беседе с 360.ru отметил, что после чернобыльской катастрофы эксперты активно обсуждали меры защиты атомных электростанций от внешних факторов. «Сейчас АЭС стали еще более защищенными. Усовершенствованные технологии учитывались и при строительстве Запорожской электростанции, тем более что она одна из самых мощных в Европе», — подчеркнул специалист.

Фото: Пятый и шестой энергоблоки Запорожской АЭС / РИА «Новости»

Помимо прочего, продолжил специалист, в советское время саркофаги для АЭС создавали так, чтобы они могли выдержать даже падение самолета. Вместе с тем на подобных объектах есть, безусловно, и уязвимые точки. «Если направлять удар на них, то можно вызвать серьезные последствия для всей электростанции. Это охлаждающая система — если ее вывести из строя, то возможно разное. Несмотря на то что сейчас реакторы остановлены, надо учитывать опасность от хранилищ агрессивных жидкостей — это тоже точки уязвимости», — подчеркнул профессор. Операторы беспилотников, особенно FRV-дронов, по его оценке, стараются поразить именно такие точки. Подобные удары могут привести к трагедии, предупредил специалист. Также важно понимать, что случившийся пожар на градирне после атаки БПЛА — это прямое нарушение целостности станции. «Такие обстрелы можно считать государственным ядерным терроризмом: удары наносят целенаправленно. От возможной техногенной катастрофы пострадают и другие государства», — предупредил Кошкин.