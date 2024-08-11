Захарова назвала украинский удар по ЗАЭС ядерным террором континента

Фото: РИА «Новости»

Удар украинской армии по Запорожской АЭС — это ядерный террор континента. Такое мнение выразила официальный представитель МИД России Мария Захарова в Telegram-канале.

«Где Рафаэль Гросси и все МАГАТЭ? Где хоть какая-то имитация работы этой ооновской структуры на данном критическом направлении», — написала она.

По словам дипломата, «террористы в Киеве» под руководством западных кураторов уничтожили Украину, угробили свой народ и подорвали «мировую энергетическую и продовольственную безопасность».

«Теперь они принялись за ядерный террор континента», — заявила представитель МИД.

Ранее в Сети появился дипфейк с Марией Захаровой. На ложных кадрах она говорила, что Россия готова передать Запорожскую АЭС Украине в обмен на уход ВСУ из Курской области. Как отметили в МИД, эти кадры склеили «на скорую руку», основываясь видеозаписью ее брифинга от 18 июля 2024 года.

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