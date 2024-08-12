Лидер французской партии Филиппо призвал остановить НАТО после атаки на ЗАЭС

НАТО готов на все, чтобы «раздуть пожар». Такое мнение выразил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в социальной сети X (бывший Twitter).

Он обвинил Североатлантический альянс в обострении конфликта из-за ударов по Запорожской АЭС.

«НАТО готов на все, чтобы раздуть всеобщий пожар! Остановите НАТО, да здравствует мир!» — написал французский политик.

Также Филиппо раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского. По его словам, политик готов пойти на все ради достижения собственных целей. Зеленский, как заметил политик, «сделал шаг в сторону кошмара».

Накануне из-за обстрела боевиков ВСУ на объекте охладительных систем Запорожской атомной электростанции начался пожар. Директор по коммуникациям станции Евгения Яшина сообщила, что инфраструктура ЗАЭС получила такие серьезные повреждения впервые за все время атак со стороны украинских боевиков.

Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала удар ВСУ по объекту ядерным террором континента.