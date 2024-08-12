На ЗАЭС заявили о нормальном радиационном фоне после атаки ВСУ

Пресс-служба ЗАЭС: радиационный фон после атаки ВСУ остается в норме

Радиационный фон на Запорожской АЭС и в зоне наблюдения после атаки ВСУ находится в норме, причин для волнений нет. Об этом сообщила директор электростанции по коммуникациям Евгения Яшина в эфире телеканала «Россия 24» .

При этом она назвала прекращение обстрелов станции единственной стопроцентной гарантией безопасности.

«Ни одна станция в мире не рассчитана на такое огневое воздействие», — заявила представительница ЗАЭС.

Накануне Яшина сообщила, что Запорожская АЭС впервые за все время боевых действий получила настолько серьезные повреждения. Однако, по ее словам, пожар на градирне не сказался на работе объекта.

Саму градирню, по словам члена Общественной палаты Владимира Рогова, удалось полностью потушить к утру.

Губернатор области Евгений Балицкий заявил, что все шесть энергоблоков станции находятся в режиме холодного останова, поэтому угрозы парового взрыва нет.