На Запорожской АЭС начался пожар после обстрела со стороны ВСУ

Пожар начался на объекте охладительных систем ЗАЭС из-за атаки украинских военных. Об этом заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в Telegram-канале .

«В настоящее время все шесть энергоблоков станции находятся в холодном останове, угрозы парового взрыва и иных последствий нет. Радиационный фон вокруг АЭС и города Энергодара в норме», — написал он.

Балицкий отметил, что на место ЧП прибыли сотрудники экстренных служб, они занялись тушением пламени. Он попросил сохранять спокойствие и назвал ситуацию на станции контролируемой.

Ранее директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина заявила, что из-за украинских обстрелов в Энергодаре частично пропало электричество. Саму электростанцию атаки пока не задели.