ВСУ в кольце огня: новые бомбы, сожженные штабы и разгромленные заводы. Что произошло в зоне СВО за неделю

Сотни «Гераней» и десятки «Кинжалов» обрушились на Украину на этой неделе, ВСУ потеряли еще три драгоценных установки Patriot. Российские войска освободили восемь населенных пунктов и подобрались к Купянску и Степногорску. Что еще происходило в зоне СВО за неделю с 21 по 27 июля — в материале 360.ru.

Освободили восемь населенных пунктов Российские подразделения за прошедшую неделю освободили восемь населенных пунктов в зоне СВО.

Новоторецкое (ДНР) — 22 июля группировка войск «Центр» взяла под контроль населенный пункт Новоторецкое.

Варачино (Сумская область) — 23 июля «северяне» установили контроль над поселком Варачино.

Яблоновка (Сумская область) — 24 июля российский триколор водрузили над селом Яблоновка, сообщил Telegram-канал — 24 июля российский триколор водрузили над селом Яблоновка, сообщил Telegram-канал «Два майора» . В освобождении принимали участие штурмовые и мотосрелковые подразделения, разведка, артиллерия, саперы и дроноводы. «Бойцы прошли 10 километров, от посадки до посадки, от дома к дому. Заходили в укрепы, штурмовали административный центр. Все под огнем, с риском, шаг за шагом», — отметили авторы канала. Новоэкономическое (ДНР) — 25 июля бойцы 5-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады имени Захарченко выбили противника из населенного пункта Новоэкономическое, имеющего важное стратегическое значение для развития наступления.

Зверево (ДНР) — 25 июля бойцы 30-й гвардейской мотострелковой бригады подавили огневые точки противника и методично зачистили укрепления в селе Зверево.

Александро-Калиново (ДНР) — 26 июля бойцы 33-го полка 20-й дивизии ворвались в Александро-Калиново (западнее Дзержинска). Украинская сторона признала потерю села, огневой контроль над которым российские части установили еще раньше.

Зеленый Гай (ДНР) — 26 июля 36-я отдельная мотострелковая бригада группировки войск «Восток» освободила поселок Зеленый Гай. Активную огневую поддержку штурмовикам оказывали расчеты артиллерии и операторы ударных БПЛА.

Малиевка (Днепропетровская область) — 26 июля российские штурмовики выбили боевиков ВСУ с позиций в селе Малиевка.

«Кинжалы» и «Герани» атаковали Киев и Ивано-Франковск Российские войска продолжают наносить удары по военной инфраструктуре противника. В начале недели высокоточным оружием большой дальности, в том числе аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», нанесли удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины и инфраструктуре военных аэродромов. Военкоры «Русской весны» сообщили о массированных ударах по Киеву и Ивано-Франковску. Удар был комбинированным, применялись ракеты и дроны-камикадзе «Герань». Российский гиперзвуковой удар достиг важнейшего командного центра ВСУ. Войска разгромили логово британских офицеров в Ивано-Франковске. Бойцы разбомбили и местный аэродром, где базировались самолеты ВСУ. Истребитель Су-27 ВВС Украины сбили при заходе на посадку.

Фото: РИА «Новости»

В результате другой атаки удалось разгромить заглубленный арсенал Ивано-Франковск-16. После поражения «объекта 515» зафиксировали вибрационное сотрясение. В Киеве после ночной атаки разгорелись пожары, власти сообщили о возгорании складов в Соломенском районе. Прилет также зафиксировали по цеху сборки беспилотников, на котором несколько дней назад побывал спецпосланник США Кит Келлог. Patriot взрываются, полигоны — в огне Также в начале недели российские войска уничтожили три пусковые установки зенитного ракетного комплекса Patriot и многофункциональную радиолокационную станцию AN/MPQ-65 производства США. Во вторник мощный взрыв прогремел на полигоне ВСУ в Кировоградской области. В месте прилета наблюдалось большое количество машин скорой помощи. Местные власти не подтвердили факт прилета, однако объявили траур и попросили граждан сдавать кровь.

В среду беспилотники и артиллерия ударили по цеху сборки БПЛА, пунктам управления дальними беспилотниками, складам горючего и боеприпасов, а также пунктам временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 149 районах. Порты и транспортные узлы Одессы под угрозой Во второй половине недели российская армия продолжила наносить удары по ВПК Украины. В ночь на четверг в Одесской области ВС РФ атаковали морские порты и транспортные узлы. Повреждения получили зерновые склады, погрузочная техника и административные помещения. Некоторое оборудование уничтожено, сообщили военкоры. В пятницу в Херсоне зафиксировали мощный прилет, на месте поднимался столб дыма. В Сумах удар пришелся по административному зданию.

Фото: РИА «Новости»

ФАБы и дроны разгромили заводы «Звезда» и «Шостка-1» В субботу в Днепропетровске заполыхало нефтехранилище, шлейф густого черного дыма протянулся вдоль всего города. Баллистическими ракетами удар нанесли по Харькову и городу Змиев, на объектах начались пожары. В Шостке Сумской области ФАБы с УМПК и беспилотники разгромили заводы «Звезда» и «Шостка-1». «Герани» в Харькове поразили НПП «Хартрон-Аркос». В Елизаветовке Днепропетровской области российские военные ударили по Днепропетровскому электромеханическому заводу. Около сотни «Гераней» и 15 ракет «Искандер» обрушились на Днепропетровск. Среди уничтоженных целей — цех по сборке БПЛА дальнего радиуса действия, а также завод по производству компонентов для беспилотников. Удар также пришелся по ТЦ «Эпицентр», который регулярно использовался для нужд ВСУ. Дрон-камикадзе, предположительно, «Италмас» атаковал здание областной военной администрации в Сумах. В ночь на воскресенье дроны-камикадзе «Герань-2» нанесли удары по военным объектам в Харькове. Атаке подверглись цели в Харькове и пригородах, а также в Шостке Сумской области.

Купянское направление: клещи, карманы и штурмы Военкоры «Русской Весны» рассказали, как обстоят дела на Купянском направлении. По информации авторов канала, российские войска на этой неделе ворвались в Купянск, вошли с боями на окраину города с севера, заняв примерно 1,1 квадратного километра. После этого они расширили зону контроля вокруг Московки, отрезая Купянск с северо-запада и проводя атаки с этого направления.

Фото: РИА «Новости»

Штурмовиков поддерживают операторы ударных дронов и артиллерия, уничтожающие пункты управления БПЛА, технику и позиции с пехотой ВСУ. Российские подразделения отрезают Купянск Также после освобождения Каменского бойцы ВС РФ начали штурмовать укрепленный форпост ВСУ — Степногорск. Одновременно с этим штурмовики выбивают противника из Плавней, продвигаясь на левом фланге Запорожского фронта. ВС РФ продолжат штурмовые действия дальше на север с целью выйти по рубежу реки Кинская. Российские подразделения берут в клещи Константиновку, продвигаясь с флангов. Также ВС РФ продвинулись в «кармане» западнее Курдюмовки и наступают от Дзержинска (Торецка). Российские бойцы 25 июля вошли в Красноармейск, в городе начались бои, сообщили сразу несколько пабликов. Также появилась информация, что ВС России после взятия Зверева продвигаются в центр Красноармейска. Освобождение города позволит ВС РФ расколоть линию обороны ВСУ, но и создать дополнительные проблемы для функционирования логистических цепочек.

Новые бомбы полетели на Харьков Россия впервые применила в Харькове новый боеприпас УМПБ-5 — это класс планирующих высокоточных боеприпасов, фактически — «малодальняя крылатая ракета». Радиус действия этих бомб — 100 километров, их можно применять как с авиации, подвешивая на Су-34 или Су-35, так и качестве снаряда для РСЗО. При сбрасывании с самолета на высоте 10-12 километров дальность полета УМПБ-5 составит около 90-120 километров. При сбрасывании с высоты более 1000 километров бомба сможет преодолеть до 160 километров. Если использовать вторую планирующую ступень, то дальность полета увеличится до 270-320 километров при запуске из РСЗО.

Фото: РИА «Новости»

Starlink показал зависимость ВСУ от компании Илона Маска В пятницу, 25 июля, по всей линии фронта на Украине перестали работать терминалы спутниковой связи Starlink. Перебои начались около 22:00 по московскому времени. Сбой в обслуживании длился около 2,5 часа, но это отбросило украинскую армию в управляемости на 10 лет назад, отметили авторы Telegram-канала «Военная хроника». Глобальный сбой показал, насколько ВСУ зависят от частной компании Илона Маска: артиллерия не получала указаний, а боевики ВСУ не смогли управлять дронами и передавать разведданные.

Фото: Jaque Silva/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Присвоили звание «гвардейский» Почетное звание «гвардейский» на этой неделе присвоили 52-й артиллерийской бригаде Воздушно-десантных войск за массовый героизм и отвагу, проявленные личным составом. Военнослужащие бригады удостоены государственных наград за мужество и самоотверженность, проявленные в ходе выполнения боевых задач в зоне СВО.