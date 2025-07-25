«Тактика тысячи порезов». Коллапс обороны Красноармейска почти завершен, что будет дальше

Всего несколько дней назад на Западе предрекали скорое падение Красноармейска (украинское название — Покровск). По оценке британских военных экспертов, коллапс его обороны завершится в течение максимум пары недель. Сегодня стало известно, что российские подразделения вошли в город и бои продолжаются уже на его территории. Почему установление контроля здесь станет крупным тактическим успехом нашей армии и чего лишатся ВСУ, разбирался 360.ru.

ВС России вошли в Красноармейск: данные на 25 июля Информация о том, что российские бойцы вошли в Красноармейск, появилась сегодня днем сразу в нескольких Telegram-каналах. В частности, об этом рассказал источник «Иди и смотри». «Российские части зашли в Покровск. Идет бой», — сообщил он. Вместе с тем он уточнил, что пока еще нет точной информации, идет ли речь о ДРГ или о начале полноценного штурма города. Тем не менее ситуация для ВСУ на Красноармейском (Покровском) направлении продолжает ухудшаться, констатировал собеседник канала. Также есть данные о том, что ВС России после взятия Зверева продвигаются в центр Красноармейска, написал Telegram-канал «Военный осведомитель».

Интересно Зверево — село в Покровском районе бывшей Донецкой области с довоенным населением около 1000 человек. Расположено в 3,5 километра к юго-западу от Красноармейска. В трех километрах к северу — трасса Т0406. Если ее перерезать, у гарнизонов Покровска и Мирнограда останется только одна «дорога жизни» — Е50 на Павлоград, указывает военкор Александр Коц. По его мнению, именно по ней на запад ломанутся попавшие в окружение части ВСУ, «пролюбившие очередную „фортецю“». Зверево — село в Покровском районе бывшей Донецкой области с довоенным населением около 1000 человек. Расположено в 3,5 километра к юго-западу от Красноармейска. В трех километрах к северу — трасса Т0406. Если ее перерезать, у гарнизонов Покровска и Мирнограда останется только одна «дорога жизни» — Е50 на Павлоград, указывает военкор Александр Коц. По его мнению, именно по ней на запад ломанутся попавшие в окружение части ВСУ, «пролюбившие очередную „фортецю“».

О том, что внутри Красноармейска появились российские ДРГ, писали еще в минувший вторник. Издание Advance назвало это переломной точкой в битве, длившейся в Западном Донбассе почти 12 месяцев. «Хотя Киев продолжает утверждать, что „ликвидирует“ прорвавшиеся российские группы, кадры, которые передают российские репортеры из южных районов бывшей жилой застройки, подтверждают, что украинская оборона там уже пробита и рассеяна», — подчеркнул автор материала.

Для русских взятие Покровска — огромный успех. Во-первых, это открывает прямой путь на Константиновку, последний крупный оплот, который преграждает путь на Славянск и Краматорск — символы украинского сопротивления еще с 2014 года. Ф. Вукочив (F. Vuković)

Помимо этого, Advance выделило еще два важных фактора:

Взятие города разрушает логистический костяк сил ВСУ к западу от Донецка.

Большой психологический эффект: оборону города держали почти год. Ее падение неизбежно скажется на моральном духе украинских сил, а российская сторона получит доказательство того, что продолжительная «стратегия мясорубки» работает.

Значение Красноармейска: что потеряют ВСУ Эксперт Центра прикладного анализа международных трансформаций ТИМО РУДН Максим Никулин также отмечает важность Красноармейска как одного из важнейших логистических центров на территории ДНР.

Фото: Tsitsagi Nikita/news.ru / www.globallookpress.com

«Через него проходят несколько важных автомобильных и железнодорожных маршрутов, которые соединяют несколько ключевых центров, таких как Славянск, Краматорск и Часов Яр. И, соответственно, контроль над Красноармейском позволяет ВСУ перебрасывать подкрепления, вывозить раненых, подвозить снабжение и в целом продолжать держать оборону в данном регионе», — пояснил он в беседе с 360.ru.

Освобождение города позволит Вооруженным силам Российской Федерации расколоть линию обороны ВСУ в той части ДНР, которая до сих пор ими контролируется, и создаст дополнительные проблемы для функционирования логистических цепочек. Максим Никулин Эксперт Центра прикладного анализа международных трансформаций ТИМО РУДН

Почему бои за Красноармейск идут почти год Говоря о продолжительности боев за Красноармейск, Никулин обратил внимание, что хотя сам город среднего размера, но вокруг него расположена очень крупная агломерация, в состав которой входят как поселки городского типа, так и другие небольшие города, шахты и прочие промышленные объекты.

Фото: РИА «Новости»

«В целом в этой агломерации, по оценкам экспертов, проживало где-то до 200 тысяч человек. С учетом того, что еще до начала специальной военной операции Украина укрепляла данные территории, это создало в итоге дополнительные сложности для освобождения этих территорий российской армией», — пояснил специалист. На сегодняшний день, по его словам, ВС России в целом придерживаются тактики окружения подобных населенных пунктов, чтобы принудить противника к отходу, к выводу войск и не допустить кровопролитных лобовых штурмов. «Также стоит добавить, что освобождение Красноармейска позволит нашим войскам усилить давление на силы ВСУ в Днепропетровской области, потому что Покровский район, где находится Красноармейск, граничит с Днепропетровской областью, с Синельниковским районом, на территорию которого наши войска уже продвинулись еще где-то в июне», — указал эксперт.

Освобождение Красноармейска позволит нам приблизиться, наверное, к зачистке последнего крупного пункта присутствия ВСУ на территории ДНР, к освобождению славянско-краматорской агломерации. Максим Никулин

Что будет после взятия Красноармейска

«Тактика тысячи порезов», которую применяют ВС России, позволяет постоянно подтачивать украинские резервы. И Красноармейск как раз иллюстрирует это равновесие между экономией живой силы и артиллерийским превосходством, подчеркивает Advance.

Фото: Tsitsagi Nikita/news.ru / www.globallookpress.com

После падения обороны ВСУ ближайшей целью, как полагает издание, станет создание «внутренней дуги» от Константиновки до Славянска и Краматорска. «Если эти три города падут, Москва возьмет под контроль всю Донецкую область. <…> Потом, после консолидации логистики, Москва может подумать о прорыве к западу на Павлоград и в дальнейшем Днепр», — предположил автор статьи.

Но вернемся в сегодняшний день

Пока данные о начале полноценного штурма Красноармейска официально не подтверждены. По прогнозу британского военного эксперта Александра Меркуриса, скорее всего, он полностью окажется под контролем России через несколько дней. Может быть, спустя пару недель.

Фото: РИА «Новости»

«Российские войска находятся близко к развязкам и транспортным узлам, связывающим различные дороги с шоссе E50. <…> На самом деле, ситуация критическая. <…> Сейчас мы, возможно, наблюдаем коллапс обороны города», — подчеркнул он в эфире своего YouTube-канала. Сейчас в городе находятся три бригады ВСУ. И это очень показательно, так как ранее, по словам эксперта, украинские силы не оказывались в окружении в таком количестве.