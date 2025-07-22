Конец «Объекту 515». Российский «Кинжал» разнес логово британских офицеров в Ивано-Франковске

Российский гиперзвуковой удар достиг важнейшего командного центра Вооруженных сил Украины на западе страны. Войска разгромили логово британских офицеров в Ивано-Франковске. Подробности — в материале 360.ru.

Массированный удар 21 июля Вооруженные силы России после небольшой паузы принялись с новой силой атаковать критические объекты ВСУ. Бойцы 21 июля ударили по предприятиям в Киеве, ракеты прилетели в знаменитый Артемовский завод, где боевики собирали дроны для атаки на российские города. В Минобороны сообщили о групповом ударе высокоточным оружием большой дальности морского и наземного базирования, в том числе аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» и ударными БПЛА по предприятиям ВПК Украины. «Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены», — подчеркнули в министерстве.

Фото: РИА «Новости»

Что поразили ВС России на Украине Армии удалось поразить склад БПЛА на авиабазе Жуляны. Разведчики все точнее и увереннее находят важные украинские объекты и уничтожают их точными ударами. ВС России возобновили и удары по врагу на западе Украины. Местные сообщили о самой массовой атаке по Ивано-Франковску. Бойцы разгромили местный аэродром, где базировались самолеты ВСУ. Истребитель Су-27 ВВС Украины сбили при заходе на посадку — удар оказался вдвойне удачным. По данным Telegram-канала «Шейх Тамир», один из «Кинжалов» настиг британских офицеров в их подземном бункере. Там находился важнейший командный пункт ВСУ.

Фото: РИА «Новости»

Еще один удар ракетами и дронами пришелся по пункту постоянной дислокации 50-го полка Национальной гвардии Украины. В результате другой атаки удалось разгромить заглубленный арсенал Ивано-Франковск-16, сообщил в Telegram-канале эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин. По его словам, после поражения «объекта 515» зафиксировали вибрационное сотрясение. Не заметить прилет по складу с западным оружием просто невозможно. С помощью БПЛА ВС России разрушили склады на территории Научно-инженерного центра по взрывной металлообработке. Произошла вторичная детонация в зоне хранения зарядов направленного действия.