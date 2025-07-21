В небе над Украиной заметили десятки «Гераней»

«Страна.ua»: более 60 «шахедов» могут атаковать Украину

В воздушном пространстве Украины заметили свыше 60 боевых беспилотников «Герань». Об этом сообщил Telegram-канал «Страна.ua».

По данным канала, налет «шахедов» наблюдается с юга, востока и севера. Кроме того, ожидается крупная атака беспилотников — до 500 единиц — и вылет стратегических бомбардировщиков России.

Украинские журналисты отметили, что сейчас ВКС России готовятся к нанесению ударов по объектам ВСУ. В ночь с воскресенья на понедельник Украину ждет мощный налет БПЛА.

Местные паблики сообщают, что сейчас в Киевской области работает ПВО.

В ночь на 19 июля российские бойцы нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины, где выпускают составные части ракет и ударных беспилотников. В Минобороны подчеркнули, что все цели были успешно поражены.