Российские дроны «Герань-2» атаковали Харьков и область

Российские дроны-камикадзе «Герань-2» нанесли удары по военным объектам в Харькове. Об этом сообщил Telegram-канал «Военный Осведомитель» .

По данным местных Telegram-каналов, атаке подверглись цели в Харькове и пригородах, а также в Шостке Сумской области. Мэр Харькова Игорь Терехов подтвердил массированное применение беспилотников, но не уточнил конкретные поврежденные объекты.

Воздушную тревогу объявили в Харьковской, Черниговской и Полтавской областях. Местные власти призвали жителей оставаться в укрытиях.

Ранее пресс-служба Минобороны сообщило, что Вооруженные силы России освободили Зеленый Гай в Донецкой Народной Республике. Также под контроль российской армии перешла Малиевка в Днепропетровской области.