13 сентября 2024 01:21 Все идет по «плану». Что не так с заявлением Зеленского о Курской области? Полковник Матвийчук: Зеленский через Курскую область давит на Запад 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Спецоперация

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Атака ВСУ на Курскую область

Наступление российских войск на позиции ВСУ в Курской области впервые прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский. Он заявил, что все происходит «по украинском плану». В чем именно заключается конечная цель Зеленский раскрывать не стал. Между тем Минобороны России объявило, что за сутки российские военные освободили 10 населенных пунктов в Курской области. О том, в чем заключается «план» Зеленского и чем обернулось для ВСУ вторжение в Курскую область — в материале 360.ru.

Что происходит в Курской области

Министерство обороны России в четверг, 12 сентября, сообщило, что подразделения группы «Север» за сутки освободили 10 населенных пунктов в Кореневском районе Курской области. В ведомстве уточнили, что речь идет о селах Апанасовка, Гордеевка, Обуховка, Снагость, поселках Краснооктябрьское и 10-й Октябрь, а также деревнях Бяхово, Вишневка, Викторовка, Внезапное и Гордеевка.

Принадлежащий военкору Михаилу Звинчуку Telegram-канал «Рыбарь» раскрыл подробности боевых действий. Согласно его сообщениям, поселок Краснооктябрьское от украинских боевиков зачистили полностью. Кроме того, военным достался брошенный украинский броневик International MaxxPro.

Фото: РИА «Новости»

«В Снагости отделение украинских бойцов попало в организованную засаду на южной окраине села: микроавтобус вместе с членами ВСУ был расстрелян», — подчеркнули авторы канала. После освобождения Обуховки группировка «Север» выдвинулась в сторону Покровского в Суджанском районе, где российская БМД расстреляла позиции ВСУ в селе Русская Конопелька. Также продолжаются бои около села Мартыновка и деревни Фанасеевка.

В Глушковском районе Курской области украинские военные продолжили безуспешные атаки окраин поселков Медвежье и Новый Путь. Но основные бои проходят на линии государственной границы. Попытки противника закрепиться в населенных пунктах района сорвали.

Фото: РИА «Новости»

По данным Telegram-канала Mash, количество раненых украинских боевиков в Курской области увеличилось до 1300 в сутки, также значительно возросло число взятых в плен и самовольно отступивших в Сумскую область. Авторы подчеркнули, что в ближайших планах российских войск отрезать основные пути снабжения ВСУ, перекрыв полностью или взяв под огневой контроль главные дороги.

Чем закончится заход в Курскую область для ВСУ?

В середине августа Зеленский заявил, что ВСУ намерены «удерживать» занятые позиции в Курской области, «поскольку это является неотъемлемой частью „плана победы“ по прекращению [конфликта]». По его словам, эта территория станет «буферной зоной». В развитии такой ситуации усомнились аналитики американского журнала The Foreign Affair. Они пояснили, что для атаки на российский регион командование ВСУ использовало смешанную группировку из разных подразделений с опытными военными, включая элитные десантно-штурмовые войска, которые вывели с линии соприкосновения из Донецкой Народной Республики и Харьковской области, надеясь, что выгоды от операции перевесят затраты, понесенные в других местах.

Но расчеты военного руководства Украины, что Россия отведет свои группировки с фронта на востоке страны, не оправдались.

Фото: РИА «Новости»

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский признал, что вместо этого наступление российских сил в сторону Покровска (Красноармейска) значительно усилилось. Это важный транзитный пункт, откуда уже начали эвакуацию жителей. Кроме того, он необходим ВСУ для поддержания обороны подконтрольных Киеву населенных пунктов ДНР. После переброски сил через границу Украина также добровольно ослабила сразу несколько участков и без того шаткого фронта. Российские войска уже теснят ВСУ на направлениях от Угледара и Покровска, от Торецка до Часова Яра и вблизи Купянска.

В результате начатой операции в Курской области Украине не хватит резервов для реагирования на любой российский прорыв на своей территории.

Фото: РИА «Новости»

По мнению авторов, возможно, что украинское командование рассчитывало усилить бои в Курской области, чтобы Россия перебросила на этот участок большой оперативный резерв и разместила крупные гарнизоны вдоль границы в других регионах, отозвав часть войск с линии фронта. Но для этого ВСУ необходимо еще сильнее собрать свои и без того скудные ресурсы.

Фото: РИА «Новости»

Но в эту ловушку российское командование не попалось. Для выдавливания украинских военных за границу привлекли незначительное количество войск из самых неопасных участков фронта, при этом основные удары наносят авиация и беспилотники. Если в начале боев в Курской области потери украинских военных были незначительными, то сейчас они теряют все больше личного состава, отходя из занятых ранее территорий. Если такая ситуация продолжится, то в ближайшие месяцы Украина потеряет часть территорий на востоке и не сохранит свои позиции в Курской области. Такой гамбит для ВСУ не окупится никогда

В чем заключается «план» Зеленского?

На фоне потерь украинских войск в Курской области Зеленский начал требовать от Запада предоставить ему новое оружие и дать разрешение на удары вглубь территории России. Об этом 360.ru заявил полковник в отставке и военный эксперт Анатолий Матвийчук. «Зеленский занял позицию, что мы попытались решить вопрос Курска, но теперь не можем ничего сделать. Посмотрите, что делают русские и давайте, спасайте нас. Вот это и есть план, о котором он говорил», — заявил собеседник.

Матвийчук добавил, что получив новые вооружения и разрешение на удары по России, Зеленский фактически затащит НАТО в войну против России.

Как Курскую операцию оценили на Западе?

Запад чрезвычайно негативно отреагировал на авантюру Зеленского в Курской области. Такое мнение в беседе с 360.ru озучил политический консультант Руслан Андреев.

Он пояснил, что действия ВСУ привели к расширению конфликта, чего пыталась не допустить администрация президента США Джо Байдена, а также к срыву потенциальных договоренностей. Но, возможно, «план» Зеленского как раз в этом и заключался, чтобы боевые действия продолжились.

Фото: РИА «Новости»

Собеседник напомнил, что еще до начала боев в Курской области власти Турции выступили с предложением прекратить взаимные удары по энергетической инфраструктуре и торговым судам. Россия со своей стороны согласилась на этот шаг, но Украина перешла границу и напала на курское пограничье, поставив крест на всей попытке примириться. «В этом контексте реакция тоже негативная. Потому что западные партнеры сильно устали от конфликта. Некоторые государства столкнулись с истощением ресурсов, включая военные», — заявил Андреев. По его прогнозу, сейчас все должно идти к мирному урегулированию, но власти Украины сделают все, чтобы сорвать все попытки примирения.