Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что российские военные начали контрнаступление в Курской области. Его слова привело издание «Страна.ua».

«Все идет по нашему украинскому плану», — добавил он.

В Минобороны подтвердили слова командира спецназа «Ахмат» Апти Алаудинова об освобождении 10 населенных пунктов в Кореневском районе региона. Там действовала группировка войск «Север».

Кроме того, ВС России удалось отразить несколько атак противника. Потери украинских войск в Курской области превысили 12 тысяч человек и 100 танков.

Военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц сравнил группировку ВСУ в регионе с «вялым пластилином», заявив, что моральный дух боевиков начал стремительно падать, а те, кто вторгался в область, были более подготовленными и мотивированными, чем пришедшие сейчас.