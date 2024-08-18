Зеленский озвучил цель Украины в Курской области

Зеленский: целью вторжения ВСУ в Курскую область было создание буферной зоны

Фото: РИА «Новости»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ отправили бойцов в Курскую область, чтобы создать там буферную зону. Об этом он сказал в своем вечернем видеообращении в Telegram-канале.

Украинский лидер в своем обращении призвал Запад ускорить поставки военной помощи Вооруженным силам страны. По словам Зеленского, необходимо наладить своевременную логистику, чтобы на Украину поступили вооружения в рамках объявленных пакетов.

«Особенно обращаюсь сейчас к США, Великобритании И Франции», — резюмировал президент Украины.

Ранее о планах создать так называемую зону безопасности в Курской области заявила министр по вопросам реинтеграции Украины Ирина Верещук. По ее словам, власти республики изучали возможность «проведения гуманитарных операций» силами ВСУ.

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