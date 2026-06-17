ВС России отправили Киеву смертельную «Бандероль». Что известно о новом оружии
Политолог Михайлов: «Бандероль» перегрузила силы ПВО и стала проблемой для ВСУ
Удар возмездия по Киеву впервые нанесли гибридными ракетами-дронами «Бандероль». Технические характеристики новинки держатся в секрете, но ее мощь очевидна. Что известно об этом вооружении, выяснил 360.ru.
Атака на Киев 15 июня
Комбинированный удар с использованием «Бандеролей» нанесли в ночь на 15 июня. Украинские СМИ назвали его беспрецедентным, так как Вооруженные силы России применили одновременно не менее семи различных типов средств воздушного поражения. Такого разнообразия в рамках одной атаки Украина еще не фиксировала.
Интересно
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщили об атаке 681 средством поражения. Из них 611 ударных БПЛА, в том числе названные барражирующими боеприпасами «Бандероли». Военные признали, что не сбили ни одну из них.
По данным местных источников, три «Бандероли» летели на Черниговскую, Киевскую и Житомирскую области. Российские операторы управляли ими с большого расстояния, используя в качестве носителя разведывательно-ударные беспилотники «Орион». Основной удар пришелся на столицу.
Это вызвало панику в околовоенном украинском сообществе. Системы ПВО оказались не готовыми к сопротивлению гибридной ракете нетипичной конструкции, летевшей на высокой скорости и маневрировавшей.
Что такое «Бандероль»: ракета или дрон
«Бандероль» стала обещанным сюрпризом для киевского режима, сообщил 360.ru капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин. Применение этого вооружения неприятно удивило украинских военных.
Она сочетает в себе, скажем так, гибрид беспилотника и ракеты. И, скорее всего, это могло ввести в ступор киевский режим. <…> Для Зеленского это было неприятностью большой.
Василий Дандыкин
Военный эксперт
Использование доставки, за которой идет ракета, Дандыкин назвал «давнишней историей». Преимущество такого вооружения заключается в том, что его сложно обнаружить.
«Наши стараются и идут на шаг впереди во многих моментах. Это связано и с „Ланцетами“, и с теми беспилотниками, которые летели на оптоволокне — то, что враг потом стал тоже применять. Такие вызовы делаем, и, думаю, врага ожидает еще много таких неприятностей», — сказал военный эксперт.
Характеристики ракеты-дрона «Бандероль»
О новинке известно мало, официальных комментариев о ее применении Минобороны России не давало. Главное управление разведки Минобороны Украины в мае 2025 года утверждало, что это малогабаритная крылатая ракета либо барражирующий боеприпас с реактивным двигателем.
Корпус «Бандероли», по данным ГУР Украины, имеет длину пять метров и ширину 30 сантиметров. Кроме «Ориона» она якобы может запускаться с вертолета Ми-28Н. Ее осколочно-фугасная боевая часть весит около 150 килограммов. Ракета-дрон способна преодолевать 500 километров со скоростью до 580 километров в час, точечно обходя ПВО и поражая движущиеся цели на земле.
Политолог, специалист по межнациональным конфликтам, военный эксперт Евгений Михайлов сообщил 360.ru, что «Бандероль» гораздо эффективнее, чем обычные барражирующие боеприпасы. Она развивает высокую скорость и бьет точнее.
«Бандероль» обходится гораздо дешевле, чем ракеты «Калибр», Х101, но по эффективности не менее хороша.
Евгений Михайлов
Политолог
По мнению Михайлова, ее применение стало большой проблемой для киевского режима. «Бандероль» перегрузила силы ПВО, охраняющие украинские объекты.