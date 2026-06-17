ВС России отправили Киеву смертельную «Бандероль». Что известно о новом оружии

Удар возмездия по Киеву впервые нанесли гибридными ракетами-дронами «Бандероль». Технические характеристики новинки держатся в секрете, но ее мощь очевидна. Что известно об этом вооружении, выяснил 360.ru.

Комбинированный удар с использованием «Бандеролей» нанесли в ночь на 15 июня. Украинские СМИ назвали его беспрецедентным, так как Вооруженные силы России применили одновременно не менее семи различных типов средств воздушного поражения. Такого разнообразия в рамках одной атаки Украина еще не фиксировала.

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщили об атаке 681 средством поражения. Из них 611 ударных БПЛА, в том числе названные барражирующими боеприпасами «Бандероли». Военные признали, что не сбили ни одну из них.

По данным местных источников, три «Бандероли» летели на Черниговскую, Киевскую и Житомирскую области. Российские операторы управляли ими с большого расстояния, используя в качестве носителя разведывательно-ударные беспилотники «Орион» . Основной удар пришелся на столицу.

Это вызвало панику в околовоенном украинском сообществе. Системы ПВО оказались не готовыми к сопротивлению гибридной ракете нетипичной конструкции, летевшей на высокой скорости и маневрировавшей.

Она сочетает в себе, скажем так, гибрид беспилотника и ракеты. И, скорее всего, это могло ввести в ступор киевский режим. <…> Для Зеленского это было неприятностью большой.

Использование доставки, за которой идет ракета, Дандыкин назвал «давнишней историей». Преимущество такого вооружения заключается в том, что его сложно обнаружить.

«Наши стараются и идут на шаг впереди во многих моментах. Это связано и с „Ланцетами“, и с теми беспилотниками, которые летели на оптоволокне — то, что враг потом стал тоже применять. Такие вызовы делаем, и, думаю, врага ожидает еще много таких неприятностей», — сказал военный эксперт.

Характеристики ракеты-дрона «Бандероль»

О новинке известно мало, официальных комментариев о ее применении Минобороны России не давало. Главное управление разведки Минобороны Украины в мае 2025 года утверждало, что это малогабаритная крылатая ракета либо барражирующий боеприпас с реактивным двигателем.