Путин анонсировал жесткий ответ на атаки ВСУ по мирным жителям

Россия будет сильнее бить по инфраструктуре на Украине, заявил президент России Владимир Путин на встрече в Кремле с военнослужащими — участниками специальной военной операции. Об этом сообщил ТАСС .

Путин подчеркнул, что на атаки по мирным жителям необходимо давать жесткий ответ.

«И мы это делаем. И будем наращивать наши удары по инфраструктуре противника так, чтобы отбить у него желание нападать на наши гражданские объекты», — добавил президент.

Ранее на встрече российский лидер заявил, что День России прежде всего является праздником граждан, защищающих Отечество. Войдя в зал, он обошел его по кругу и пожал руку каждому из присутствующих.