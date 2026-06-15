Минобороны заявило об ударах возмездия по Киеву и Днепропетровску
ВС России ударили по объектам ОПК в Киеве и Днепропетровске
Российские военные нанесли массированный удар по объектам оборонно-промышленного комплекса в Киеве, Харькове и Днепропетровске. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
Удары наносились высокоточным оружием большой дальности воздушного, наземного и морского базирования, а также беспилотниками в ответ на теракты киевского режима.
Помимо объектов ОПК, российские бойцы атаковали военные аэродромы и территориальные центры комплектования.
«Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены», — подчеркнули в ведомстве.
Ранее стало известно, что ВС России поразили около 10 радиолокационных станций ВСУ на Харьковском направлении. Атаку вели бойцы шестой гвардейской армии группировки войск «Север».