Минобороны заявило об ударах возмездия по Киеву и Днепропетровску

ВС России ударили по объектам ОПК в Киеве и Днепропетровске

Фото: РИА «Новости»

Российские военные нанесли массированный удар по объектам оборонно-промышленного комплекса в Киеве, Харькове и Днепропетровске. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Удары наносились высокоточным оружием большой дальности воздушного, наземного и морского базирования, а также беспилотниками в ответ на теракты киевского режима.

Помимо объектов ОПК, российские бойцы атаковали военные аэродромы и территориальные центры комплектования.

«Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены», — подчеркнули в ведомстве.

Ранее стало известно, что ВС России поразили около 10 радиолокационных станций ВСУ на Харьковском направлении. Атаку вели бойцы шестой гвардейской армии группировки войск «Север».

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте