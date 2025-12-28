Война дронов. Как новые тяжелые БПЛА ВС России устроят стратегическую революцию на СВО?

В 2026-м году Россия планирует нарастить производство тяжелых дронов типа БПЛА «Баба-яга», которые широко используются украинской стороной. В зону СВО уже направили первую опытную партию беспилотников «Бердыш». Самым тяжелым ударным БПЛА считается С-70 «Охотник». Какие еще есть модели в России — в материале 360.ru.

Характеристики БПЛА «Баба-яга» У беспилотника «Баба-яга» нет уникальных технических характеристик, рассказал 360.ru военный эксперт, аналитик, редактор журнала «Материально-техническое обеспечение Вооруженных сил России» Борис Джерелиевский. «Это агродроны, собранные в основном из китайских запчастей. Несколько фирм, которые занимались сбором, существовали еще до начала СВО на территории Украины. БПЛА носили достаточно мирный характер. Они использовались для опыления полей и уничтожения вредителей», — объяснил специалист. Их единственная изюминка — использование терминалов Starlink, которые позволяют обходить средства радиоэлектронной борьбы.

Я думаю, что для создания таких же аналогов нам необходимо иметь аналогичную систему спутниковой связи, которая позволяла бы их использовать в таком же режиме. Борис Джерелиевский военный эксперт

Пока армия без этого обходится. К тому же «Баба-яга» — не только тяжелый бомбардировщик. Еще его используют в качестве ретранслятора для FPV-дронов. «Все чаще в последнее время используют именно для решения логистических вопросов, перевозки боеприпасов, медикаментов и так далее, для тех подразделений ВСУ, которые находятся в тактическом или полном окружении», — добавил Джерелиевский.

«Баба-яга» и российский «Охотник» находятся в разных нишах. Последний относится к оперативным или даже стратегическим, отметил эксперт. Украинский БПЛА находится в тактической нише.

Если мы говорим о разведывательных беспилотниках — у нас есть «Орлан», он именно в оперативном звене вполне эффективно работает. Если говорить об ударных беспилотниках, то к тяжелым можно отнести «Герани» различных модификаций. Борис Джерелиевский военный эксперт

По словам Джерелиевского, «Герани» с каждым разом становятся все тяжелее: у них увеличивается боевая часть и полезная нагрузка, они реактивные и работают не только на оперативном, но и на стратегическом уровне и наносят удары в глубоком тылу врага.

Какие тяжелые БПЛА уже есть у России, кроме «Охотника» Помимо «Охотника», который пока находится в войсковой эксплуатации, реальные тяжелые БПЛА, которые уже воюют, — это «Альтиус». Он представляет собой большой дрон с размахом крыльев как у небольшого пассажирского самолета, рассказал 360.ru военный эксперт, аналитик, редактор журнала «Материально-техническое обеспечение Вооруженных сил России» Юрий Малышенко. «Альтиус» способен долго находиться в воздухе, вести разведку и наносить удары. Еще один тяжелый беспилотник — «Орион». Это первый серийный ударный БПЛА средней весовой категории, но его часто причисляют к тяжелым по функционалу.

Он активно применяется в СВО, является рабочей лошадкой для нанесения точечных ударов. Они прошли путь от прототипов до боевых машин. Плюс появился новый класс — тяжелые барражирующие боеприпасы типа «Куб-БЛА». Но надо понимать, что по масштабам парка таких аппаратов мы все еще серьезно отстаем от ведущих мировых производителей и этот разрыв только начинает сокращаться в ходе реальных боевых действий. Юрий Малышенко военный эксперт

Какими характеристиками должны обладать тяжелые БПЛА, какие задачи выполнять? Характеристики возможность глубоко проникать в тыл противника (сотни километров);

способность нести не только легкие ракеты (как «Орион»), но и тяжелое высокоточное вооружение: авиабомбы калибра 250, 500 килограммов (ФАБ-500, КАБ-500), планирующие бомбы (UPAB-1500), противокорабельные или противорадиолокационные ракеты;

обмен данными в реальном времени с разведкой (спутники, РЛС), наземными войсками, истребителями (Су-35, Су-57) и средствами РЭБ;

за счет высоты полета, помехозащищенной связи, а в перспективе — элементов малозаметности;

работа в сложных метеоусловиях.

Основные задачи в зоне СВО поиск и отслеживание важных целей (скопления войск, колонны, штабы, системы ПВО, артиллерии, РСЗО) в оперативном и тактическом тылу противника;

уничтожение выявленных целей собственным вооружением, особенно на большом удалении от линии соприкосновения. Это позволяет компенсировать нехватку фронтовой авиации, которая несет потери от современных систем ПВО;

обнаружение позиций артиллерии противника после ее выстрела и нанесение удара до того, как она сменит позицию.

подсветка целей и целеуказание для ударных самолетов, вертолетов, артиллерии и РСЗО, что резко повышает их эффективность;

выявление работы вражеских радаров и их поражение противорадиолокационными ракетами.

Как это должно помочь в зоне СВО? Внедрение тяжелых БПЛА призвано радикально изменить ситуацию в пользу ВС России: от обнаружения цели до ее поражения проходят минуты, а не часы. Это критически важно в высокоманевренной войне;

пилотируемая авиация может действовать с больших дистанций, получая целеуказание от БПЛА, не заходя в зону действия ПВО противника;

использование беспилотников вместо пилотируемых самолетов для опасных задач (прорыв ПВО, удары по глубокому тылу) сохраняет жизни летчиков и дорогостоящую технику;

создание непрерывного разведывательно-ударного контура, лишающего противника возможности скрытно перебрасывать резервы и технику;

тяжелые ударные БПЛА — один из ключевых инструментов для нанесения ударов по критической инфраструктуре, логистике и узлам обороны в глубине территории противника, что может расшатать устойчивость его обороны. Россия активно развивает тяжелые и средне-тяжелые БПЛА. Пока наиболее массово и успешно в зоне СВО применяется «Орион». «Охотник» и «Альтиус» находятся на этапе доводки и постепенного внедрения.

Их полномасштабное развертывание потенциально может дать ВС России качественное преимущество, позволив наносить высокоточные удары в глубине обороны противника с минимальным риском, системно разрушая его логистику, артиллерию и систему ПВО. Однако успех зависит от темпов серийного производства, интеграции в единые системы управления и способности противостоять современным средствам радиоэлектронной борьбы и ПВО противника. Юрий Малышенко военный эксперт

Характеристики БПЛА «Охотник» «Охотник» впервые использовали в зоне СВО в июне 2023 года. Предположительно, его длина — 14 метров, размах крыла — 19 метров, а взлетная масса — 25 тонн. Аппарат разработали по схеме «летающее крыло» с использованием материалов и технологий, снижающих радиолокационную и тепловую заметность. На низкой высоте дрон может развивать сверхзвуковую скорость до 1,4 тысячи километров в час. Дальность полета составляет пять тысяч километров. «Охотник» поднимается на высоту до 18 километров и способен пролететь до пяти тысяч километров. Он работает в паре с истребителем пятого поколения.

Что известно о БПЛА «Бердыш» Тяжелый дрон «Бердыш» используют на переднем крае для поддержки с воздуха. Он может атаковать врага с помощью огнемета или гранатомета, минировать территории, снабжать штурмовиков всем необходимым, осуществлять разведку и корректировку огня артиллерии. Еще одна важнейшая задача — транспортировка грузов для снабжения бойцов. «Бердыш» стал дроном-ретранслятором для FPV «Упырь». БПЛА оснащен оборудованием, которое позволяет держать связь с «Упырем» на большом расстоянии.

«Уралдронзавод» направил в зону специальной военной операции первую опытную партию «Бердыша» в декабре этого года, сообщил гендиректор предприятия Владимир Ткачук. В поставки вошло 100 дронов. В рамках испытаний эти модели провели свыше 100 вылетов без единого сбоя. «После подготовки партии мы также дождались, пока пройдут переподготовку операторы. Тяжелый дрон имеет абсолютно другую прошивку, и навыки пилотирования нужны иные, а не как для дронов-камикадзе», — рассказал Ткачук. Он добавил, что сегодня тяжелые БПЛА рассматриваются как основной способ обеспечения логистики на фронте.

Наращивание производства тяжелых БПЛА в России Россия в 2026 году может нарастить производство тяжелых дронов за счет более активного сотрудничества или включения уже существующих производителей в состав крупных холдингов и компаний, рассказал РИА «Новости» ведущий эксперт в области беспилотной авиации Денис Федутинов. «Президент признал наличие некоторых проблем с развитием сегмента тяжелых мультироторных дронов, получивших обобщенное наименование „Баба-яга“. Как правило, это дроны изначально сельскохозяйственного и транспортного назначения, которые модифицируются для несения сбрасываемых боеприпасов», — объяснил он. По его словам, сейчас в России не менее десятка аппаратов, которые можно отнести к этой категории. Федутинов упомянул БПЛА «Скопа-20» и М700. Однако их производителям тяжело самостоятельно выйти на высокие темпы массового выпуска.