12 мая 2025 18:57 Новейшая ракета уже бьет по целям на СВО. В чем сила российской «Бандероли» 0 0 0 Фото: Russian Defence Ministry/Global Look Press / www.globallookpress.com Спецоперация

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Отечественная ракета «Бандероль» уже бьет по целям в зоне специальной военной операции. В чем сила этого новейшего оружия — в материале 360.ru.

Характеристики ракеты «Бандероль» О российской разработке — крылатой ракете «Бандероль» — сообщило Главное управление разведки Минобороны Украины. «Новая российская ракета оснащена осколочно-фугасной боевой частью массой 150 килограммов и может запускаться с беспилотных летательных аппаратов „Орион“, а в будущем — с вертолетов Ми-28Н. Ракета S8000 „Бандероль“ предназначена для нанесения ударов по наземным целям и способна преодолевать до 500 километров со скоростью до 580 километров в час», — заявили на сайте ГУР. Официальных комментариев от Минобороны России пока не поступало. Однако название «Бандероль» уже упоминалось в связи с новым российским беспилотником, который, по данным украинских источников, используется российской стороной для ударов по объектам в Одесской области. Эксперты отмечали, что БПЛА наносит значительный урон, так как его сложно сбить средствами украинской противовоздушной обороны.

Фото: РИА «Новости»

Что еще известно о ракете «Бандероль» Ракету воздушного базирования разработало предприятие «Кронштадт». Длина достигает пяти метров. Впервые оружие заметили во время визита зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева на полигон Капустин Яр. «Боевая часть для такой ракеты немалая — около 50 кг. Согласно данным ГУР, по составу "Бандероль" собрана из комплектующих из разных стран: двигатель из Китая, японский аккумулятор, российская "Комета"", — сообщил Telegram-канал «Рыбарь». Наличие импортных деталей объясняется тем, что где-то пока нет аналогов, которые не ухудшили бы характеристики и были бы дешевле. Импорт также позволяет быстрее собирать «Бандероли», ведь ракеты нужны здесь и сейчас.

Фото: РИА «Новости»

Преимущества новой ракеты Некоторое время назад противник принял ракету за макет. Украинские СМИ заявляли, что на это якобы указывает отсутствие заклепок и гладких клееных соединений. Но теперь уже ясно, что новое оружие — не просто прототип, оно активно применяется на фронте. Среди преимуществ «Бандероли» — малозаметность, отметил военный обозреватель «Царьграда» Влад Шлепченко.

Она выполнена по технологии малозаметности, то есть корпус сконструирован так, чтобы сложнее было обнаружить ее наземными радарами. Влад Шлепченко военный обозреватель «Царьграда»

Однако главный прорыв заключается в платформе для пуска. «Это очень важный и очень правильный шаг в развитии беспилотной авиации. Потому что недооценка беспилотников стоила нам очень большой крови, очень больших потерь. И если наша промышленность создает новые средства поражения, рассчитанные в том числе и на применение с беспилотников, это означает, что проблема исправляется, мы будем более активно применять средневысотные беспилотники большой продолжительности полета», — добавил эксперт.

Фото: РИА «Новости»

Появление нового оружия сыграет на руку ВС России и позволит изменить оперативную ситуацию на фронте. «Бандероль» поможет сберечь более дорогостоящую технику и людей, которые ею управляют. «Это расширяет наши возможности, например, по отражению вражеских нападений на Крым, по поддержке войск, по уничтожению высокоприоритетных целей во фронтовой полосе. То есть там, где не хочется рисковать самолетами. Или там, где наши самолеты недотягиваются до противника», — заключил обозреватель. По данным «Рыбаря», сравнительно недорогие серийные ракеты не имеют аналогов в мире. Это огромный шаг вперед, так как цена на них куда ниже, чем на «Калибры» или Х-101. В будущем подобное вооружение будет появляться повсеместно в разных странах, а Россия стала в этом первой.