Враг застрял, ВС России продвигаются вперед. Что происходит в зоне СВО?

За прошедшую неделю Вооруженные силы России взяли под контроль шесть населенных пунктов в зоне специальной операции. Армия продолжила продвижение вперед, тогда как враг застрял на ряде направлений. Теперь у ВС РФ появилась возможность освободить Донбасс. Что происходит в зоне СВО и каковы дальнейшие прогнозы — в материале 360.ru.

Новые котлы для ВСУ С 30 сентября по 5 октября под контроль ВС России перешли Макеевка, Вишневое, Верхнекаменское, Нелеповка, Крутой Яр, Угледар и Желанное. По данным военкоров, противника удалось выбить из населенного пункта Цукурино под Селидовом. Главком ВСУ Александр Сырский рвет и мечет, чтобы не допустить прорыв армии к Курахову и с севера, и с юга, заявил военный корреспондент Юрий Котенок в Telegram-канале.

Информация о подходе военных вплотную к Курахову появилась и в Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Там сообщили, что ВС России находятся в двух километрах от города. Продвижение армии подтвердили военные ВСУ — россияне «смогли продавить некоторые позиции» в направлении Курахова в ходе штурма на бронетехнике, угрожая новыми котлами для украинцев. По данным Telegram-канала, ВС РФ не будут штурмовать город в лоб, потому что в первую очередь освободят Максимильяновку, которую российские войска усиленно штурмуют со стороны Острого. Затем армия постарается пробиться к селу Дальнее, а оттуда начнет наступление в направлении Богоявленки, чтобы поставить ряд сел под угрозу окружения и заставить ВСУ выйти из «кармана». Также авторы поста заявили, что ВС России закрепились в Островском, перерезав трассу снабжения ВСУ в районе реки Волчьей. «Кроме того, Армия России освободила большую часть населенного пункта Цукурино, который находится между Горняком и Селидово», — написали в Telegram-канале. При этом заместитель главного редактора еженедельника «Литературная Россия», военный журналист Алексей Борзенко заявил 360.ru, что говорить об освобождении Цукурина пока рано. «Порой берут населенный пункт, потом недели две его зачищают в зависимости от размеров», — объяснил он. По его словам, российская армия «потихонечку двигается вперед», освобождая донецкую и луганскую земли. Боевые действия идут очень тяжело, добавил Борзенко.

В каком-то плане мы воюем со своим зеркалом, только очень плохим зеркалом. Воевать они тоже умеют. Не надо говорить о том, что там все легко. Резервы [ВСУ] еще пока есть, не побежали они. Алексей Борзенко военный журналист

Фото: РИА «Новости»

Главная цель — Курахово После Угледара главная цель ВС России — это Курахово. Этот населенный пункт в 10 раз больше, чем недавно освобожденный Угледар, подчеркнул специалист. «С ним будут возиться дольше. Это главная стратегическая точка, после освобождения которой для нас практически открывается уже выход в махновские степи, которые начинаются дальше, где вести оборону невозможно, потому что совершенно открытая территория, не спрятаться нигде», — добавил Борзенко. Информацию об освобождение Цукурина 360.ru прокомментировал военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Он напомнил, что об освобождении Угледара начали говорить за три дня до официального заявления Минобороны. «Надо дожидаться официального сообщения, потому что в этой ситуации всякое может быть. Уже были случаи, когда что-то отбиваем, потом враг идет в атаку и отбивает обратно. Потом после каждого штурма, после каждого действия по освобождению идет зачистка. Порой зачистка идет день, два, может, и три. Там [вэсэушники] прячутся по подвалам, их надо проверить. Растяжки, мины и все прочее-прочее», — добавил специалист. Он назвал освобождение Цукурина вполне ожидаемым.

Фото: РИА «Новости»

Возможность освобождения Донбасса Далее бойцы пойдут либо в сторону Запорожской области, так как там достаточно благоволит местность, либо в сторону Курахова, отметил Дандыкин. «Во всяком случае, это уже решает командование. Пока враг застрял на курской земле и бросает туда все новые резервы. И не только на курской земле, скажем так, так и на Харьковском направлении у Волчанска, Липцев, там тоже они вынуждены держать большие силы. Есть возможность заняться освобождением Донбасса», — подчеркнул он. Эксперт добавил, что за Угледаром не только степи.

Туда, в сторону Курахова, овраги, потом там укрепленные районы у них [ВСУ] какие-никакие. <…> Здесь торопить не надо. <…> Сейчас самое главное, чтобы как можно меньше потерь было с нашей стороны. Василий Дандыкин военный эксперт

По его словам, ведение боевых действий осложняет обилие украинских дронов. Однако в распоряжение ВС России тоже поставили большое количество БПЛА. «Верховный [главнокомандующий] сказал, что в следующем году в 10 раз будет больше [дронов], где-то около миллиона. Догоним», — заключил Дандыкин. Десантники группировки войск «Днепр» сообщили о применении ВСУ «выжигающих» дронов с термическими горючими смесями. Из-за сухой погоды выгорают леса и поля.