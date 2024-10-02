Угледар полностью освободили от ВСУ

Над зданием местной администрации водрузили триколор. Севернее Угледара российские войска взяли под контроль территорию воздуховода шахты «Южнодонбасская», она находится на окраине Богоявленки.

В местном детском саду военные обнаружили 36 мирных жителей, которых украинские боевики удерживали как минимум неделю. Женщинам и мужчинам выдали гранаты и приказали бросать их при виде ВС России. Когда бойцы продвинулись вглубь города, украинцы сбежали, а мирных жителей оставили в детсаду. Штурмовики оказали помощь людям и вывели их в безопасное место.

В Минобороны России пока не сообщили о взятии Угледара. Однако данные об освобождении города появились и в других Telegram-каналах. По данным Shot, во взятии Угледара участвовал 430-й мотострелковый полк.

О потере города ранее сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*. Он назвал утрату Угледара позором.

* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.