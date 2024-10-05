ВСУ уличили в применении дронов с термическими смесями

Украинские боевики применили у Днепра «выжигающие» дроны с термическими горючими смесями. Об этом РИА «Новости» сообщили десантники группировки войск «Днепр».

«Сейчас ВСУ в основном пользуются выжигающими дронами, с которых сбрасывают выжигающие боеприпасы. Сейчас погода стоит сухая, поэтому выгорают леса и поля», — сказали они.

Военнослужащие добавили, что противник применяет беспилотники с горючими смесями и реагентами не только с целью уничтожения лесополос и инициации пожаров в российском тылу, но и непосредственно против личного состава и техники ВС России.

«Термические снаряды применяют. Именно с дронов их сбрасывают. Дрон прилетел, сбросил, и жидкость загорелась. Потушить ее ничем нельзя из-за высокой температуры, там и горит, пока вся не выгорит», — сказали они.

Ранее стало известно, что националисты ВСУ обстреливали дома жителей Курской области кассетными боеприпасами.