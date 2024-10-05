Поселок Желанное Второе перешел под контроль ВС России

Вооруженные силы России освободили поселок городского типа Желанное Второе в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Населенный пункт перешел под контроль Южной группировки войск. Бойцам удалось освободить поселок в результате активных и решительных боевых действий.

Всего за минувшую неделю военные освободили шесть населенных пунктов. Помимо Желанного Второго, под контроль ВС России перешли Макеевка, Вишневое, Верхнекаменское, Нелеповка, Крутой Яр и Угледар.

Благодаря взятию Угледара ВС России овладели стратегическим преимуществом, заявил сбежавший из города пресс-офицер 72-й механизированной бригады ВСУ Арсений Прилипка. По его словам, россияне не собираются останавливаться.