«Украина — такая прорва». Запад раскусил мотивы «паразита» Зеленского
Политолог Сипров: Украина и Запад попытаются заманить Россию в ловушку «миром»
Владимир Зеленский на следующей неделе поедет в США за оружием для «плана победы». Он также может потребовать вступления Украины в НАТО и Евросоюз, заключения соглашений в области экономики и безопасности — попросить денег на восстановления экономики страны. Об этом 360.ru рассказал политолог Вадим Сипров.
«Это не пыль в глаза, но в то же время речь идет о скорее попытке продать Западу слегка обновленный политический проект, который уже, собственно говоря, все видели, о котором все слышали», — отметил политолог.
Зеленский поверил в себя
Сипров отметил, что своими идеями Зеленский собирается поделиться и с кандидатом в президенты Камалой Харрис, и с действующим президентом США Джо Байденом. Также он планирует встретиться с бывшим лидером Штатов — Дональдом Трампом.
«Пока подтверждений о встрече Байдена с Зеленским нет. Вполне возможно, что в Белом доме его не примут», — добавил собеседник 360.ru.
По мнению эксперта, Зеленский делает вид, что поверил в себя после вторжения ВСУ в Курскую область. Он пытается продать эту провокацию как очередную победу, поэтому вернулся к тому старому и никому не нужному плану, который предполагает и выход на границы 1991 года, и «репарации», и «смену власти» в России.
Паразитирование на Западе
«Практически Зеленский хочет продолжить паразитировать на западных странах и продавать им антироссийскую повестку. <…> В действительности объемы безвозмездной помощи (Украине — прим. ред.) с момента начала спецоперации сопоставим с годовым бюджетом России. Украина может себе позволить существовать не тратя на нужды государства практически ни копейки, поэтому вся экономика заточена исключительно на [конфликт]. Но с другой стороны, на Западе прекрасно понимают, что Украина — это такая прорва, в которую сколько ни вкладывай, военной победы они не достигнут», — подчеркнул он.
Но ресурсы Запада ограничены, поэтому большой вопрос, будут ли страны дальше спонсировать Украину. Основной акцент, по словам Сипрова, будут делать на попытках втянуть Россию в мирные переговоры, причем неважно, на каких условиях.
Наблюдатели и [за рубежом], и в России очень много говорят о том, что вполне возможно, Запад пойдет на некие уступки.
Вадим Сипров
Ловушка для России
Это тот самый «корейский сценарий» — заморозка конфликта по текущему состоянию, по линии боевого соприкосновения.
«Основная ловушка состоит буквально в том, что как только мы получаем перемирие, Украина моментально либо вступает в НАТО, либо заключает целую серию каких-либо соглашений с альянсом и наращивает военную мощь для войны против России», — заявил политолог.
Это ни в коем разе не мир, а просто пауза, добавил он. Сейчас и радикальная ультраглобалистская часть западного политикума, и Украина будут всячески продавливать через ООН этот проект, который, по сути, представляет из себя ловушку для России.
Ранее Словакия и Украина выступили за участие России в мирных переговорах. До этого Владимир Путин и бразильский лидер Луис Инасио Лула обсудили украинский кризис. Президент Бразилии заявил, что заинтересован в поиске путей урегулирования ситуации.