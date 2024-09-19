Владимир Зеленский на следующей неделе поедет в США за оружием для «плана победы». Он также может потребовать вступления Украины в НАТО и Евросоюз, заключения соглашений в области экономики и безопасности — попросить денег на восстановления экономики страны. Об этом 360.ru рассказал политолог Вадим Сипров.

«Это не пыль в глаза, но в то же время речь идет о скорее попытке продать Западу слегка обновленный политический проект, который уже, собственно говоря, все видели, о котором все слышали», — отметил политолог.

Зеленский поверил в себя

Сипров отметил, что своими идеями Зеленский собирается поделиться и с кандидатом в президенты Камалой Харрис, и с действующим президентом США Джо Байденом. Также он планирует встретиться с бывшим лидером Штатов — Дональдом Трампом.

«Пока подтверждений о встрече Байдена с Зеленским нет. Вполне возможно, что в Белом доме его не примут», — добавил собеседник 360.ru.

По мнению эксперта, Зеленский делает вид, что поверил в себя после вторжения ВСУ в Курскую область. Он пытается продать эту провокацию как очередную победу, поэтому вернулся к тому старому и никому не нужному плану, который предполагает и выход на границы 1991 года, и «репарации», и «смену власти» в России.

Паразитирование на Западе

«Практически Зеленский хочет продолжить паразитировать на западных странах и продавать им антироссийскую повестку. <…> В действительности объемы безвозмездной помощи (Украине — прим. ред.) с момента начала спецоперации сопоставим с годовым бюджетом России. Украина может себе позволить существовать не тратя на нужды государства практически ни копейки, поэтому вся экономика заточена исключительно на [конфликт]. Но с другой стороны, на Западе прекрасно понимают, что Украина — это такая прорва, в которую сколько ни вкладывай, военной победы они не достигнут», — подчеркнул он.

Но ресурсы Запада ограничены, поэтому большой вопрос, будут ли страны дальше спонсировать Украину. Основной акцент, по словам Сипрова, будут делать на попытках втянуть Россию в мирные переговоры, причем неважно, на каких условиях.