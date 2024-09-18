Путин обсудил с президентом Бразилии украинский конфликт

Президент да Силва: Бразилия заинтересована в поиске решения украинского вопроса

Фото: РИА «Новости»

Президенты России и Бразилии Владимир Путин и Луис Инасио Лула да Силва провели телефонные переговоры и обсудили украинский конфликт. Об этом сообщили на сайте Кремля.

Бразильский лидер подтвердил заинтересованность внести вклад в поиск путей урегулирования конфликта на Украине.

«Владимир Путин изложил принципиальные российские оценки на этот счет», — сообщили в Кремле.

Стороны подтвердили заинтересованность в наращивании политического диалога и сотрудничества в разных областях. Лидеры двух государств обсудили график дальнейших контактов и договорились встретиться на саммите БРИКС в Казани.

Бразильский журналист Пепе Эскобар ранее прокомментировал решение США позволить ВСУ удары по России дальнобойным оружием. Представитель СМИ заявил, что американцы «до смерти боятся» реакции российской стороны.

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