Президент да Силва: Бразилия заинтересована в поиске решения украинского вопроса

Президенты России и Бразилии Владимир Путин и Луис Инасио Лула да Силва провели телефонные переговоры и обсудили украинский конфликт. Об этом сообщили на сайте Кремля.

Бразильский лидер подтвердил заинтересованность внести вклад в поиск путей урегулирования конфликта на Украине.

«Владимир Путин изложил принципиальные российские оценки на этот счет», — сообщили в Кремле.

Стороны подтвердили заинтересованность в наращивании политического диалога и сотрудничества в разных областях. Лидеры двух государств обсудили график дальнейших контактов и договорились встретиться на саммите БРИКС в Казани.

Бразильский журналист Пепе Эскобар ранее прокомментировал решение США позволить ВСУ удары по России дальнобойным оружием. Представитель СМИ заявил, что американцы «до смерти боятся» реакции российской стороны.