Путин обсудил с президентом Бразилии украинский конфликт

Президенты России и Бразилии Владимир Путин и Луис Инасио Лула да Силва провели телефонные переговоры и обсудили украинский конфликт. Об этом сообщили на сайте Кремля.
Бразильский лидер подтвердил заинтересованность внести вклад в поиск путей урегулирования конфликта на Украине.
«Владимир Путин изложил принципиальные российские оценки на этот счет», — сообщили в Кремле.
Стороны подтвердили заинтересованность в наращивании политического диалога и сотрудничества в разных областях. Лидеры двух государств обсудили график дальнейших контактов и договорились встретиться на саммите БРИКС в Казани.
Бразильский журналист Пепе Эскобар ранее прокомментировал решение США позволить ВСУ удары по России дальнобойным оружием. Представитель СМИ заявил, что американцы «до смерти боятся» реакции российской стороны.
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