Трамп допустил возможность встречи с Зеленским в США

Бывший президент и кандидат на предстоящих выборах Дональд Трамп допустил, что может встретиться с украинским лидером Владимиром Зеленским на следующей неделе. Об этом написало агентство Reuters.
Журналист агентства задал экс-главе Белого дома вопрос, встретится ли он с Зеленским.
«Возможно, что да», — ответил Трамп.
Зеленский планирует отправиться в США в ближайшие недели, чтобы при личной встрече президентом США Джо Байденом попросить снять запрет на удары американским оружием вглубь России. Он намерен представить свой «мирный план» и Дональду Трампу. Зеленский уповает на поддержку Вашингтона и считает, что только так можно перевернуть ситуацию в свою пользу на поле боя.
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