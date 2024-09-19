Трамп допустил возможность встречи с Зеленским в США

Трамп заявил, что возможно встретится с Зеленским на следующей неделе в США

Бывший президент и кандидат на предстоящих выборах Дональд Трамп допустил, что может встретиться с украинским лидером Владимиром Зеленским на следующей неделе. Об этом написало агентство Reuters .

Журналист агентства задал экс-главе Белого дома вопрос, встретится ли он с Зеленским.

«Возможно, что да», — ответил Трамп.

Зеленский планирует отправиться в США в ближайшие недели, чтобы при личной встрече президентом США Джо Байденом попросить снять запрет на удары американским оружием вглубь России. Он намерен представить свой «мирный план» и Дональду Трампу. Зеленский уповает на поддержку Вашингтона и считает, что только так можно перевернуть ситуацию в свою пользу на поле боя.