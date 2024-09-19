Словакия и Украина выступили за участие России в мирных переговорах

TASR: главы МИД Словакии и Украины выступили за участие РФ в мирном диалоге

Глава МИД Словакии Юрай Бланар и его коллега из Украины Андрей Сибига выступили за участие России в следующих мирных переговорах. Об этом сообщило агентство TASR .

Об участии РФ во встрече министры договорились после переговоров в Братиславе. Как отметил Бланар, ситуацию на Украине невозможно решить военным путем. Словацкий министр призвал скорее найти способы урегулирования конфликта.

Ранее Владимир Путин и бразильский лидер Луис Инасио Лула обсудили украинский кризис. Президент Бразилии заявил, что заинтересован в поиске путей урегулирования ситуации. Путин также изложил принципиальные российские оценки на этот счет.

Как заявил замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква, власти Украины передадут России свой мирный план через третьи страны. Речь идет о государствах, имеющих с РФ «соответствующий диалог».