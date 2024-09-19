Харрис запланировала встречу с Зеленским на следующей неделе

Кандидат в президенты Соединенных Штатов от Демпартии и действующий вице-президент Камала Харрис планирует встретиться с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом сообщил источник агентства Bloomberg .

Переговоры состоятся в Вашингтоне на следующей неделе. Журналисты не привели других подробностей предстоящих контактов, в том числе их конкретную дату.

Кандидат в американские лидеры республиканец Дональд Трамп ранее допустил, что может встретиться с Зеленским на следующей неделе. Президент Украины собирается отправиться в США в ближайшее время, чтобы лично попросить у американского лидера Джо Байдена снять запрет на удары западным оружием вглубь России.

Зеленский заявил о готовности плана Украины по мирному решению конфликта. Главная цель сейчас — реализация проекта, подчеркнул президент.