Харрис запланировала встречу с Зеленским на следующей неделе

Кандидат в президенты Соединенных Штатов от Демпартии и действующий вице-президент Камала Харрис планирует встретиться с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом сообщил источник агентства Bloomberg.
Переговоры состоятся в Вашингтоне на следующей неделе. Журналисты не привели других подробностей предстоящих контактов, в том числе их конкретную дату.
Кандидат в американские лидеры республиканец Дональд Трамп ранее допустил, что может встретиться с Зеленским на следующей неделе. Президент Украины собирается отправиться в США в ближайшее время, чтобы лично попросить у американского лидера Джо Байдена снять запрет на удары западным оружием вглубь России.
Зеленский заявил о готовности плана Украины по мирному решению конфликта. Главная цель сейчас — реализация проекта, подчеркнул президент.
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