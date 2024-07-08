Украина попыталась угнать носитель ядерного оружия Ту-22М3. Кто стоит за диверсией
Политолог Подлесный: успех вербовки Украиной зависит от самого военного
Украинцы попробовали купить российский военный самолет. Пилоту и его семье пообещали три миллиона долларов и безбедную жизнь в Евросоюзе. Последнее еще раз показало плотную связку «незалежных» спецслужб с Западом. Впрочем, там давно работает принцип: все что угодно, лишь бы во вред России.
Попытка угона самолета Ту-22М3
Спецслужбы Украины попытались завербовать российского военного летчика. С ним связался неизвестный абонент в Telegram, который представился как Павло. Он с ходу начал угрожать близким военного, потребовал поджечь авиационную технику, передать бортовые номера самолетов и данные их технического состояния.
Наконец Павло прямо предложил угнать российский стратегический дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик с крылом изменяемой стреловидности Ту-22М3. Кстати, эта машина способна нести ядерное оружие. В обмен летчику обещали три миллиона долларов и гражданство Италии ему и его семье.
Хотя машину собирались перегнать на территорию Украины, местом встречи обозначили Молдавию. Но сотрудникам ФСБ удалось задержать посредников украинцев, причастных к потенциальному угону, а российские военные смогли получить сведения, которые помогли накрыть огнем аэродром ВСУ «Озерное».
Операции «Угон»
Похоже, жизнь ничему не учит украинские спецслужбы. Между тем в их тюрьме еще сидит экс-полковник ВСУ Роман Червинский. Летом 2022 года он попробовал самочинно провернуть аналогичную аферу: тоже с помощью Telegram собирался завербовать российских пилотов.
Летчикам предлагали выбор — угнать тактический бомбардировщик с крылом изменяемой стреловидности Су-24, многофункциональный сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 или Ту-22МЗ. За любую из машин щедро обещали два миллиона долларов и гражданство для военных и их семей в одной из стран Евросоюза.
Контрразведчики при помощи пилотов не только установили всех задействованных сотрудников украинских спецслужб, но и их пособников. Также благодаря добытым в разговорах данным армия России точными ударами разрушила взлетную полосу военномого аэродрома Канатово, уничтожила два истребителя и другую технику.
За это громкое фиаско бывший полковник расплачивается свободой. Кроме того, украинские журналисты выяснили, что он планировал получить больше денег, чем сулил пилотам: еще полмиллиона долларов для себя и 300 тысяч — помощникам. Кстати, как раз Червинского считают координатором подрыва «Северных потоков», писал РБК.
Была у украинцев и одна условно удачная история. В августе 2023 года им все-таки удалось найти предателя.
Командир военного вертолета Ми-8 Максим Кузьминов, подняв машину в воздух, расстрелял борттехника и штурмана, а после убийства увел машину в Харьковскую область. Вертолет и секретные документы достались Украине по дешевке: полмиллиона долларов и испанский паспорт для предателя.
Правда, ему не довелось долго наслаждаться новой жизнью в Валенсии: в феврале 2024-го соседи нашли тело Кузьминова. Его изрешетили пулями.
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Запад против России
Все эти истории имеют важный общий момент: европейские паспорта. Было бы понятно, обещай украинцы свое гражданство. Но нет, всем, кто готов на сделку с совестью, они гарантировали именно жизнь в Европе. Эксперты уверены, что местные и британские спецслужбы активно помогают СБУ и ГУР.
Власти стран, в которых обещают дать гражданство перебежчикам, явно не считают зазорным их приютить, отметил в разговоре с 360.ru директор Центра прикладной социологии и политологии Геннадий Подлесный. Особенно если подлый поступок, в описываемом случае — предательство родины, совершен в интересах Запада.
Они считают, что это, конечно, подлец, но наш подлец. Поэтому спокойно дают любое гражданство, деньги, а если надо, и прикрытие, и охрану тем людям, за которых попросит украинский президент Владимир Зеленский.
Геннадий Подлесный
По мнению политолога, в этой позиции нет ничего сверхъестественного. Она укладывается в простую парадигму: все, что в интересах Запада и против России, должно поддерживаться. Никаких иных вариантов не предусмотрено.
Важна личная позиция
Успех врага зависит от самих военнослужащих, на которых выходят сотрудники СБУ, подчеркнул Подлесный. Российские спецслужбы могут перехватывать звонки, которые идут из-за рубежа или с подменных номеров, но отслеживать их все просто физически невозможно.
«Это массовое явление. У нас миллиарды выводят за границу по звонкам мошенников из Днепра (бывшего Днепропетровска). Предотвратить это, видимо, невозможно. Украинские спецслужбы тоже могут пользоваться этими уловками, чтобы выходить на наших военнослужащих», — пояснил политолог.
Поэтому все упирается в самих граждан. Если у человека стойкая патриотическая позиция, он считает себя офицером и борется за интересы России, он сообщит о попытках вербовки, заверил Подлесный. Тогда подключатся ФСБ и военная контрразведка, и врагов успешно нейтрализуют.