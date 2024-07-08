Сегодня 19:18 Украина попыталась угнать носитель ядерного оружия Ту-22М3. Кто стоит за диверсией Политолог Подлесный: успех вербовки Украиной зависит от самого военного 0 0 0 Фото: Сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3. UAC / Global Look Press Спецоперация

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Украинцы попробовали купить российский военный самолет. Пилоту и его семье пообещали три миллиона долларов и безбедную жизнь в Евросоюзе. Последнее еще раз показало плотную связку «незалежных» спецслужб с Западом. Впрочем, там давно работает принцип: все что угодно, лишь бы во вред России.

Попытка угона самолета Ту-22М3 Спецслужбы Украины попытались завербовать российского военного летчика. С ним связался неизвестный абонент в Telegram, который представился как Павло. Он с ходу начал угрожать близким военного, потребовал поджечь авиационную технику, передать бортовые номера самолетов и данные их технического состояния. Наконец Павло прямо предложил угнать российский стратегический дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик с крылом изменяемой стреловидности Ту-22М3. Кстати, эта машина способна нести ядерное оружие. В обмен летчику обещали три миллиона долларов и гражданство Италии ему и его семье. Хотя машину собирались перегнать на территорию Украины, местом встречи обозначили Молдавию. Но сотрудникам ФСБ удалось задержать посредников украинцев, причастных к потенциальному угону, а российские военные смогли получить сведения, которые помогли накрыть огнем аэродром ВСУ «Озерное».

Операции «Угон» Похоже, жизнь ничему не учит украинские спецслужбы. Между тем в их тюрьме еще сидит экс-полковник ВСУ Роман Червинский. Летом 2022 года он попробовал самочинно провернуть аналогичную аферу: тоже с помощью Telegram собирался завербовать российских пилотов. Летчикам предлагали выбор — угнать тактический бомбардировщик с крылом изменяемой стреловидности Су-24, многофункциональный сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 или Ту-22МЗ. За любую из машин щедро обещали два миллиона долларов и гражданство для военных и их семей в одной из стран Евросоюза.

Контрразведчики при помощи пилотов не только установили всех задействованных сотрудников украинских спецслужб, но и их пособников. Также благодаря добытым в разговорах данным армия России точными ударами разрушила взлетную полосу военномого аэродрома Канатово, уничтожила два истребителя и другую технику. За это громкое фиаско бывший полковник расплачивается свободой. Кроме того, украинские журналисты выяснили, что он планировал получить больше денег, чем сулил пилотам: еще полмиллиона долларов для себя и 300 тысяч — помощникам. Кстати, как раз Червинского считают координатором подрыва «Северных потоков», писал РБК.

Была у украинцев и одна условно удачная история. В августе 2023 года им все-таки удалось найти предателя. Командир военного вертолета Ми-8 Максим Кузьминов, подняв машину в воздух, расстрелял борттехника и штурмана, а после убийства увел машину в Харьковскую область. Вертолет и секретные документы достались Украине по дешевке: полмиллиона долларов и испанский паспорт для предателя. Правда, ему не довелось долго наслаждаться новой жизнью в Валенсии: в феврале 2024-го соседи нашли тело Кузьминова. Его изрешетили пулями.

Интересно Угнать самолет Ту-22М3 в одиночку нереально, особенно важно наличие штурмана-навигатора. Украинские кураторы либо не знали об этом, либо предполагали, что командир корабля поступит как Кузьминов: обманом или под прицелом оружия вынудит экипаж долететь до нужного места, а затем расстреляет троих летчиков. Угнать самолет Ту-22М3 в одиночку нереально, особенно важно наличие штурмана-навигатора. Украинские кураторы либо не знали об этом, либо предполагали, что командир корабля поступит как Кузьминов: обманом или под прицелом оружия вынудит экипаж долететь до нужного места, а затем расстреляет троих летчиков.

Запад против России Все эти истории имеют важный общий момент: европейские паспорта. Было бы понятно, обещай украинцы свое гражданство. Но нет, всем, кто готов на сделку с совестью, они гарантировали именно жизнь в Европе. Эксперты уверены, что местные и британские спецслужбы активно помогают СБУ и ГУР. Власти стран, в которых обещают дать гражданство перебежчикам, явно не считают зазорным их приютить, отметил в разговоре с 360.ru директор Центра прикладной социологии и политологии Геннадий Подлесный. Особенно если подлый поступок, в описываемом случае — предательство родины, совершен в интересах Запада.

Они считают, что это, конечно, подлец, но наш подлец. Поэтому спокойно дают любое гражданство, деньги, а если надо, и прикрытие, и охрану тем людям, за которых попросит украинский президент Владимир Зеленский. Геннадий Подлесный

По мнению политолога, в этой позиции нет ничего сверхъестественного. Она укладывается в простую парадигму: все, что в интересах Запада и против России, должно поддерживаться. Никаких иных вариантов не предусмотрено.

Фото: Martin Poole / Global Look Press

Важна личная позиция Успех врага зависит от самих военнослужащих, на которых выходят сотрудники СБУ, подчеркнул Подлесный. Российские спецслужбы могут перехватывать звонки, которые идут из-за рубежа или с подменных номеров, но отслеживать их все просто физически невозможно. «Это массовое явление. У нас миллиарды выводят за границу по звонкам мошенников из Днепра (бывшего Днепропетровска). Предотвратить это, видимо, невозможно. Украинские спецслужбы тоже могут пользоваться этими уловками, чтобы выходить на наших военнослужащих», — пояснил политолог. Поэтому все упирается в самих граждан. Если у человека стойкая патриотическая позиция, он считает себя офицером и борется за интересы России, он сообщит о попытках вербовки, заверил Подлесный. Тогда подключатся ФСБ и военная контрразведка, и врагов успешно нейтрализуют.