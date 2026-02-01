Судьбу Украины решат трое. Жириновский знал, как и когда завершится СВО

Политическая прозорливость основателя ЛДПР Владимира Жириновского прославила его после смерти, когда прогнозы начали сбываться один за другим. Особенно шокировали россиян слова о разделе Украины. Казалось, только он знал заранее о развязке еще не начавшейся тогда спецоперации.

Когда завершится СВО Новые пророчества Жириновского вспомнил его друг и помощник, бывший депутат Госдумы Василий Власов. Он сообщил aif.ru, что согласно прогнозу спецоперация завершится в 2026 году. Причем судьбу Украины решат три страны: Россия, США и Китай.

Владимир Вольфович говорил, что Путин, Трамп и Си договорятся между собой, как великие державы, и разрешат украинский конфликт. Василий Власов Экс-депутат Госдумы

Победу России Жириновский считал предопределенной и неоспоримой. Он не сомневался в могуществе своего государства. Донбасс и Новороссия останутся частью России Территориальный вопрос поднимался много раз, например в программе Андрея Норкина на НТВ в 2010–2012 годах. Гости обсуждали опубликованную в интернете карту будущей Украины с меньшим количеством регионов — они отошли России. «И вот участники проекта спорили, как будет дальше развиваться ситуация. Владимир Вольфович сказал, что может быть согласен с тем, что эта карта не правдивая, у России должно быть больше территории Украины, неправильно коллеги на Западе эту карту нарисовали», — рассказал Власов.

Фото: Photoagency Interpress/Russian Look / www.globallookpress.com

Политик знал, что Донбасс и Новороссия вернутся в состав России. Власову запомнился один яркий эпизод, когда Жириновский сравнил Украину с тортом, покрытым кремом в цвет государственного флага. «Владимир Вольфович разрезал этот торт ножом, отделив границу тех территорий, которые должны войти в состав России. Тогда речь шла о Крыме, ЛНР, ДНР, Херсоне, Запорожье», — отметил он. Операция США в Венесуэле: что сказал Жириновский Секрет предсказаний Жириновского, по мнению Власова, состоял в аналитическом складе ума и высокой трудоспособности. Лидер ЛДПР черпал информацию отовсюду, получался огромный массив данных. Затем грамотно обрабатывал и выдавал очередное пророчество. На это уходило много времени, поэтому спал политик всего по пять-шесть часов в день. «Владимир Вольфович понимал, как будет развиваться ситуация и какие сферы влияния существуют у разных стран. Благодаря этому он давал точные прогнозы. И в том числе предсказал события в Венесуэле, которые в итоге и реализовались», — сказал экс-депутат.

Интересно Операция «Абсолютная решимость» прошла ночью 3 января 2026 года. После ракетных ударов в Каракасе высадился американский спецназ, захватил президента Венесуэлы Николаса Мадуро с женой Силией Флорес и увез в США для предъявления обвинений в причастности к наркоторговле.

К решительным действиям в отношении Венесуэлы, по мнению Жириновского, должно было привести возвращение Трампа в Белый дом. Он предсказал победу республиканца на президентских выборах на одном из ток-шоу в 2020 году, то есть за шесть лет до операции в Каракасе. Ударят ли США по Ирану Образование востоковеда позволяло Жириновскому профессионально разбираться в ситуации на Ближнем Востоке. Он часто выступал с докладами на эту тему в Российском университете мировых цивилизаций, основателем и учредителем которого являлся. «Что касается Ирана: он предсказал израильский удар и то, как именно будет происходить столкновение. Существует множество видеозаписей его выступлений — он говорил об этом и в различных передачах, и с трибуны Государственной Думы», — напомнил Власов. Трампы останутся у власти до 2040 года В программе «Вечер с Владимиром Соловьевым» Жириновский утверждал, что потомки 47-го президента США сделают политическую карьеру. Трампы продержатся у власти до 2040 года и войдут в историю Америки так же, как это сделали Кеннеди и Клинтоны.

Фото: Ricky Carioti/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

«Была история о том, что кто-то из родственников нынешнего американского лидера может пойти на выборы. Насколько я понял из высказываний Владимира Вольфовича, это не обязательно произойдет в ближайшем периоде, но такая вероятность есть», — сказал Власов. Он объяснил, что это действительно укладывается в политическую парадигму, принятую в США. Местные избиратели уважают приверженность династии и не считают переход власти от одного родственника к другому кумовством.