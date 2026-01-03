США назвали операцию против Венесуэлы «Полуночный молот»

Операция, которую американские военные провели в Венесуэле, называлась «Полуночный молот». Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции заявил, что она прошла идеально.

«Прошлой ночью была проведена впечатляющая операция, операция такого масштаба, какого не видели со времен Второй мировой войны», — сказал Трамп на пресс-конференции в Мар-а-Лаго.

Глава Белого дома подчеркнул, что действия Соединенных Штатов в Венесуэле стали одним из самых ошеломляющих, эффективных и впечатляющих проявлений американской военной мощи и компетентности в истории страны.

Американские военные в ночь на 3 января нанесли удары по Каракасу. Президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супругу захватили и отправили в США. Политика ждет американский суд, Мадуро грозит до четырех пожизненных сроков.