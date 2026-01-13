«На двоих разделим ситуацию в мире». Что будет с Россией и США после удара по Ирану

В Сети обсуждают видео с прогнозом Владимира Жириновского об Иране. Отрывок выступления опубликовал в своем телеграм-канале журналист Руслан Осташко.

В этом ролике основатель ЛДПР предупреждает о том, что после того, как по Ирану будет нансен удар, президенты России и США встретятся в Сочи, чтобы договориться о новом мировом порядке.

«Наш президент и американский сядут в Сочи и договорятся. Вместо Ялты будет Сочи. Мы на двоих разделим ситуацию в мире, чтобы не было мракобесия, насилия, террора», — подчеркнул он.

Также Жириновский предупредил, что цены на нефть после этого поднимутся до 120 долларов за баррель, и если для России такой поворот будет весьма выгодным, то Китаю придется не так хорошо. В стране даже может разразиться экономический кризис.

С начала января Дональд Трамп грозится нанести удар по Ирану. Во вторник он собирается детально обсудить этот вопрос со своим ближним кругом.