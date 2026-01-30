Считаные дни Трампа. Помешают ли протесты в США «сделать Америку снова великой»?
За довольно бурной внешнеполитической деятельностью нынешней администрации США — слышали, Дональд Трамп опять угрожает разбомбить Иран? — события внутри самой Америки как-то отходят на второй план в мировых новостях. А зря.
При определенных обстоятельствах ситуация может сложиться так, что волюнтаризму действующего президента США будет положен конец. Сначала после промежуточных выборов в конгресс осенью этого года, где демократы имеют хорошие шансы нарушить гегемонию республиканцев, а затем и на президентских выборах 2028-го.
Дело в том, что еще задолго до возвращения в Белый дом фигура Трампа (политическая, разумеется) разделила Штаты на его сторонников — от умеренных до рьяных — и противников, среди которых особых градаций нет. Все они ненавидят Дональда до глубины души.
В этом смысле события в Миннеаполисе (штат Миннесота), где вот уже которую неделю идут практически боевые столкновения демонстрантов с агентами ICE (Иммиграционная и таможенная полиция США, обеспечивающая правопорядок в своей сфере), — отличный показатель того, к чему это разделение может привести.
Не буду загружать вас информацией о поводах для возникновения и хода массовых беспорядков — поверьте, это неважно, повод мог быть любой, тут как с канистрой, полной бензина, достаточно просто поднести спичку. Гораздо важнее глубина отчуждения в американском обществе между теми, кто за Трампа, и теми, кто против. А она огромна.
Доходит до того, что можно легко потерять друзей, оказаться изгоем в трудовом коллективе, получить отказ в обслуживании и даже в пух и прах рассориться с родственниками только из-за того, что вы с ними по разные стороны политических баррикад.
Что это, если не гражданская война? И то, что одни штаты пока еще не пошли войной на другие, а вместе они не начали свергать федеральное правительство, вовсе не должно никого вводить в заблуждение. Дыхание новой Civil War в США с каждым днем ощущается все сильнее.
На этом фоне Трамп стремительно теряет популярность внутри своей страны. Потратив весь первый год в бесплодной и, как оказалось, безрезультатной гонке за Нобелевской премией мира, он откровенно закрыл глаза на проблемы самих американцев.
В результате за несколько месяцев до выборов в конгресс республиканцу просто нечем похвастаться. Ни одна из его многочисленных, но по большей части мифических побед не воспринимается обывателем как нечто значимое.
Как-то изменить это восприятие могло бы, наверное, установление мира на Украине, которое означало бы, что Штатам больше не нужно тратиться на поддержку киевского режима. Да, сейчас эти траты стали заметно меньше, чем при Джо Байдене, но они все еще весьма ощутимы.
Эту победу Трамп действительно мог бы предъявить избирателю как венец миротворческих усилий. Но, увы, желание, с одной стороны, при помощи Владимира Зеленского удержать контроль над значительной частью Украины (стало быть, и ее ресурсами), а с другой — ускорить принятие киевскими властями неизбежного поражения, сделали позицию Белого дома весьма уязвимой, не дающей особых надежд на успех мирных переговоров. По крайней мере, в ближайшем будущем.
Это происходит в то время, когда враги Трампа — как внешние, так и внутренние — делают все, чтобы еще больше его ослабить и, объединившись, дать серьезный бой на выборах, после которого он, возможно, уже и не оправится.
Как бы там ни было, времени на то, чтобы «сделать Америку снова великой», у действующего президента США осталось совсем немного. Хуже всего то, что его понимание этого величия как-то мало совпадает с надеждами и чаяниями простых американцев.