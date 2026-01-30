Считаные дни Трампа. Помешают ли протесты в США «сделать Америку снова великой»?

За довольно бурной внешнеполитической деятельностью нынешней администрации США — слышали, Дональд Трамп опять угрожает разбомбить Иран? — события внутри самой Америки как-то отходят на второй план в мировых новостях. А зря.

При определенных обстоятельствах ситуация может сложиться так, что волюнтаризму действующего президента США будет положен конец. Сначала после промежуточных выборов в конгресс осенью этого года, где демократы имеют хорошие шансы нарушить гегемонию республиканцев, а затем и на президентских выборах 2028-го.

Дело в том, что еще задолго до возвращения в Белый дом фигура Трампа (политическая, разумеется) разделила Штаты на его сторонников — от умеренных до рьяных — и противников, среди которых особых градаций нет. Все они ненавидят Дональда до глубины души.

В этом смысле события в Миннеаполисе (штат Миннесота), где вот уже которую неделю идут практически боевые столкновения демонстрантов с агентами ICE (Иммиграционная и таможенная полиция США, обеспечивающая правопорядок в своей сфере), — отличный показатель того, к чему это разделение может привести.

Не буду загружать вас информацией о поводах для возникновения и хода массовых беспорядков — поверьте, это неважно, повод мог быть любой, тут как с канистрой, полной бензина, достаточно просто поднести спичку. Гораздо важнее глубина отчуждения в американском обществе между теми, кто за Трампа, и теми, кто против. А она огромна.