Украина «заглядывает в соседский холодильник», предлагая план по созданию свободной экономической зоны на территории, которая им не принадлежит — жители Донбасса уже сделали свой выбор в пользу России. Зеленский прогибается перед Трампом, одновременно пытаясь отсрочить выборы, которые станут для него приговором. Позиция России ясна: Донбасс — территория РФ, но мы готовы к диалогу. А в Киеве продолжают куролесить — и СМИ не так их поняли, и народ решать должен.

Демилитаризованная зона в Донбассе Украина предложила создать в Донбассе демилитаризованную и свободную экономическую зону. Об этом написал ряд западных изданий, в том числе Politico и Le Monde. Украинцы предположили, что в эту зону могли бы инвестировать американские предприниматели. Французская газета отметила, что об условиях создания зоны рассказал советник офиса украинского президента Михаил Подоляк. По его словам, создание демилитаризованной зоны по обе стороны линии фронта подразумевает отвод российских и украинских войск от текущих позиций, а также передачу контроля над этой территорией международным силам, в том числе американским. В документе с инициативой также прописаны юридические условия. Например, как именно будет реализовано наблюдение за соблюдением условий демилитаризованной зоны. Подоляк считает, что такие меры позволят предотвратить возобновление военного конфликта и предотвратить несоблюдение договоренностей.

Фото: Dinendra Haria/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Эта инициатива якобы входит в новый план из 20 пунктов, который Украина передала на рассмотрение в США после шабаша европолитиков на Даунинг-стрит в понедельник. Вместе с тем глава киевского режима Владимир Зеленский допустил проведение общенационального референдума о территориях. Президент заявил, что граждане Украины должны высказать свое мнение о будущем Донбасса.

Донбасс — это Россия Для России предложение о свободной экономической зоне выглядит двояко. По сути, Украина предлагает создать эту зону на российской территории, которую пока ВСУ держат под контролем. Украина широким жестом предложила туда зайти американским инвесторам, вероятно, с расчетом, что если там буду представители бизнеса США, то военные действия не возобновятся. Помощник президента России Юрий Ушаков прокомментировал идею о создании свободной зоны. Он напомнил, что Донбасс по Конституции РФ является российской территорией, и рано или поздно она перейдет под полный контроль России — если не переговорным путем, то военным. И от этого будет зависеть все остальное, отметил Ушаков. «Прекращение огня может наступить только после вывода украинских войск. А что там будет потом, об этом можно, на мой взгляд, вести разговор. Потому что вполне возможно, что там не будет непосредственно войск, ни российских, ни украинских. Да, но будет Росгвардия, будет наша полиция. Будет все, что нужно для соблюдения порядка и организации жизни», — заявил Ушаков.

Фото: Alberto Gardin/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Есть еще один вариант, для чего Украина предложила создание этой зоны, а также проведение референдума по этому вопросу. Цель — затягивание переговоров для передышки в боевых действиях. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что такой финт у Зеленского не пройдет. «Если речь ведется о том, чтобы создать предлог для требования перемирия, передышки, паузы на фронте, то это не пройдет», — отметил представитель Кремля. По словам Пескова, Россия стремится к миру на Украине, а не к временному перемирию. По факту, России пока не предоставили откорректированный план, отметил Ушаков. «Пока, после всех этих рабочих переговоров с Европой и Украиной, нам должны будут показать бумагу или бумаги, и мы должны увидеть, что с этими бумагами стало после вот этих контактов. Сейчас — якобы активный мозговой штурм в предстоящий уикенд, посмотрим. Но мы подкорректированную версию американского проекта не видели. Когда увидим, многое может нам не понравиться», — выразил мнение помощник президента.

Киев «включил заднюю» Чиновники в Киеве в очередной раз не могут прийти к единому мнению — Подоляк говорит о демилитаризованной зоне, Зеленский даже референдум по этой теме решил провести, а его советник — Дмитрий Литвин — заявляет, что газета Le Monde неверно интерпретировала слова Подоляка. «Согласится ли на Украина на такие шаги — решается только на самом высоком уровне или народом Украины», — заявил Литвин. Что Литвин подразумевает под «высоким уровнем» — история умалчивает, вероятно, Зеленский этим уровнем не обладает.

Фото: marco iacobucci/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

По мнению военного корреспондента Александра Коца, подобного информационного мусора и вбросов будет еще много. Киеву необходимо затянуть переговорный процесс. «Откровенно умиляет апелляция Дмитрия Литвина ко мнению народа Украины. И решение о президентских выборах у них должен принять народ. И отказываться от вступления НАТО должен народ. Теперь и конфигурацию будущей границы предлагается отдать на откуп народа», — отметил военкор. В украинских пабликах слова Ушакова о том, что Россия теоретически допускает создание подобной зоны, вырвали из контекста и запустили информацию, что Россия согласна на создание свободной зоны во всем Донбассе.

Донбасс, Зеленский и его западные хозяева Территория Донбасса — чужой холодильник для Украины Украина делает все, чтобы понравиться американскому президенту Дональду Трампу. И «свободная экономическая зона», и приглашение туда американцев — из этой же оперы. Вся суть в том, что приглашает Украина не на свою территорию, заявил в беседе с 360.ru экономист и политолог Александр Дудчак. «Можно обсуждать, что мы будем есть на ужин, и рассматривать холодильник соседа. Но о чем они вообще говорят? Зеленский приглашает на не принадлежащую ему территорию. <…> Звучит так хорошо — „свободная экономическая зона“. И возможности инвестиций, и вывод войск. Но когда на все это смотришь на практике — это же полный бред. Это нереализуемо, потому что это не их земля», — заявил Дудчак. По мнению политолога, Зеленский подражает свои западным хозяевам, которые последние почти четыре года делят замороженные российские активы, им не принадлежащие. Эксперт отметил, что Запад «пытается пристроить ворованное».

Фото: РИА «Новости»

Дудчак посоветовал Украине не тратить время на вопросы о судьбе Донбасса — это не им решать. Вопросы о территории Донбасса будет решать Россия, не мирным, так военным путем. «Не будем ставить телегу впереди лошади, потому что какая будет зона, какие будут там инвесторы, не решать ни Зеленскому, ни Трампу. Вот когда это будет территория Российской Федерации, не только де-юре, но и де-факто, когда там будет работать российская власть, российское законодательство, российская полиция, пограничный контроль на границах, которые пока еще не определены. Вот тогда Россия и будет решать», — подчеркнул собеседник 360.ru.

Как связаны референдум, выборы на Украине и Донбасс Политолог отметил, что Зеленский не просто так завел речь про референдум о территории Донбасса. На него давит Трамп, вынуждая провести выборы в стране, в ином случае ему пророчат «тяжелую судьбу». Трампу выборы нужны, чтобы предъявить России легитимную власть. Но выборы для Зеленского — политическое самоубийство, поэтому он придумывает способы их отсрочить. «В этом раскладе для Зеленского перспективы ноль. Поэтому он начинает сочинять: а давайте сделаем буферную зону, а давайте сделаем свободную экономическую зону, а давайте мы еще референдум проведем. И уже как бы выборы уходят на задний план, идет обсуждение и экономических зон, и референдума», — пояснил политолог.

Фото: РИА «Новости»

Есть еще проблема законности подобного референдума, недееспособность Конституционного суда Украины — но эти вопросы должны решать две основные силы, которые не достигли пока консенсуса по взгляду на то, что делать с Украиной, подчеркнул Дудчак и добавил, что России все их проблемы — реальные и надуманные — не касаются. «Что они там между собой сочиняют — это их проблема», — резюмирует политолог. Дудчак отметил, что хотелось бы завершить конфликт мирным путем, но Украина на такой вариант, по всей видимости, не согласна. Поэтому придется идти другим путем. «То, что они там сочиняют сказки, что не будет войны...Так, не будет войны, конечно, потому что там не будет ВСУ. Да, сложности есть по всей полосе приграничной. Там активно работают дроны. Но вот для того, чтобы дроны не работали не должно быть электричества на территории подконтрольной Киеву, чтобы нечем было заряжать батарейки. Поэтому, в конце концов, там будет мир и спокойствие. Когда-нибудь все-таки мир наступит. И тогда будет Россия решать, что будет на этих территориях, освобожденных от присутствия нацистской власти и солдат ВСУ», — подвел итог Дудчак.