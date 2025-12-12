Украина предоставила США план, в котором предложила создать демилитаризованную «свободную экономическую зону» в Донбассе. Об этом написало издание Politico .

По информации газеты, в эту зону могли бы инвестировать американские предприниматели. Источники издания отметили, что Украина таким образом пытается заинтересовать президента США Дональда Трампа, однако Россия вряд ли согласится на подобную инициативу.

Издание также напомнило о недавнем коррупционном скандале на Украине.

«Белый дом использует этот коррупционный скандал, чтобы оказать давление на Зеленского», — добавил один из источников Politico.

Предложение о свободной экономической зоне Украина добавила в план из 20 пунктов, который передали Штатам после переговоров в Лондоне.

Обновленный мирный план президента США Дональда Трампа по Украине предполагает закрепление за Россией контроля над Крымом и Донбассом, об этом сообщило украинское издание.