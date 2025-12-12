Украинские власти пока не готовы к буферной зоне на Донбассе, газета Le Monde неправильно интерпретировало слова советника офиса президента Михаила Подоляка. Об этом сообщил советник Владимира Зеленского Дмитрий Литвин, слова которого привело издание «Страна.ua».

Он заявил, что Подоляк имел в виду лишь теоретическую модель, а решение будет принимать либо лично Зеленский, либо украинский народ на референдуме.

Однако журналисты издания нашли первоисточник и утверждают, что украинские власти уже направили такое предложение в Белый дом и заручились по нему поддержкой европейцев.

По мнению автора материала, сторонам необходимо обсудить еще множество вопросов, но сам факт готовности украинских властей вывести войска с территории ДНР — это очень серьезный сдвиг.

Демилитаризованная буферная зона — это один из пунктов мирного плана, предложенного президентом США Дональдом Трампом. При этом по нему российские войска должны будут выйти из Сумской, Харьковской и Днепропетровской областей, а в Запорожской и Херсонской границу заморозят по линии фронта.