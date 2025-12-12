Президент Украины Владимир Зеленский не сможет обеспечить Киеву передышку через референдум по территориальному вопросу. Такое заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью Первому каналу .

«Если речь ведется о том, чтобы создать предлог для требования перемирия, передышки, паузы на фронте, то это не пройдет», — отметил он.

По словам Пескова, Россия стремится к миру на Украине, а не к временному перемирию.

Телеканал «Общественное» сообщил: президент Зеленский допустил проведение общенационального референдума о территориях. По данным канала, президент заявил, что граждане Украины должны высказать свое мнение о будущем Донбасса.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что, согласно Конституции России, Донбасс является российской территорией. Он сделал это заявление в ответ на сообщения о том, что Зеленский допустил возможность проведения всеукраинского референдума по территориальному вопросу.