Ушаков заявил, что Россия может быть не всем довольна в новом плане США

Россия может быть не всем довольна в обновленном документе Соединенных Штатов по Украине. Об этом сообщил помощник президента Юрий Ушаков, чьи слова привело РИА «Новости».

Он отметил, что сейчас американцы согласовывают отредактированный мирный план с европейцами и украинцами.

«В конце концов должно быть показано нам. Что, естественно, вызовет соответствующую реакцию. Я думаю, что мы тоже не всем будем довольны», — подчеркнул Ушаков.

Ранее украинская сторона предоставила США план, где предложила создать демилитаризованную «свободную экономическую зону» в Донбассе — туда могли бы инвестировать американские предприниматели.