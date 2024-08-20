Курская АЭС. История атомной станции, на которую нацелился Зеленский

Когда-то Курская АЭС чудом избежала судьбы Чернобыля, но теперь эта опасность нависла снова. Гарантированно уберечь станцию и окрестности можно, только полностью заглушив ее реакторы. Однако такая мера обесточит целый регион. В истории создания и особенностях АЭС в Курчатове разбирался 360.ru.

Планы ВСУ и ситуация на Курской АЭС в августе 2024 года Пленные бойцы ВСУ рассказали, что украинская сторона хотела с помощью диверсантов получить контроль над Курской атомной электростанцией. Кроме того, по АЭС планировали нанести удары и обвинить Россию — якобы та устроила «самообстрел». Резоны такой провокации довольно просты. Либо перед всем миром выставить россиян самоубийцами-психопатами, готовых устроить техногенную катастрофу с радиоактивным заражением. Либо вынудить Москву на ядерный удар по Киеву или другому украинскому городу. Сегодня в Курчатове, городе — спутнике Курской АЭС, сигнал воздушной тревоги срабатывает более 10 раз за день. Российская сторона предложила посетить регион комиссии МАГАТЭ, чтобы западные специалисты на месте оценили сложившуюся ситуацию.

Фото: ВСУ во время атаки на Курскую область. Kirill Chubotin/Keystone Press Agency / Global Look Press

Зона поражения Курской АЭС в случае взрыва Непосредственно бетонную реакторную украинские снаряды повредить не смогут: ее купол не должен пострадать даже при ядерном взрыве, рассказал 360.ru полковник в отставке Виктор Литовкин.

Другое дело, если будет попадание в хранилище твердых радиоактивных отходов. Вот там можно устроить техногенную катастрофу. Отработанное ядерное топливо разбросает на обширной территории и заразит местность. Виктор Литовкин

Эксперт отметил, что хотя такой взрыв не приведет к немедленной гибели людей, жить и работать там будет невозможно долгие годы. Тому пример — Чернобыльская атомная электростанция: после катастрофы радиус ее зоны отчуждения составил 30 километров, в ней до сих пор опасно находиться.

Фото: Брошенные при эвакуации игрушки, Чернобыль, 2017 год. Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Разумеется, последствия неприятельских атак во многом зависят от того, в каком состоянии находится сама атомная станция, добавил сопредседатель Союза экологических организаций Москвы, главный редактор экологического бюллетеня «Дом природы» Андрей Фролов.

В этой ситуации разумнее блоки заглушить — так последствия удара будут, в общем-то, достаточно минимальные, их можно будет локализовать. Если блоки продолжат работать, случится второй Чернобыль. Андрей Фролов

Фролов подчеркнул, что такое решение зависит от тех, кто командует руководством АЭС. Пока информации о том, что атомную станцию остановили, нет.

Фото: Курская АЭС, 2020 год. Concern Rosenergoatom / Global Look Press

Где находится Курская АЭС и что о ней известно Курскую атомную электростанцию построили в 70-х годах прошлого века на левом берегу реки Сейм — самого длинного из притоков Десны, в 40 километрах к западу от Курска. Прежде чем возводить АЭС, для нее создали целый город-спутник — Курчатов, названный в честь великого советского физика.

Интересно Академик Игорь Курчатов — «отец» советской атомной бомбы, основатель и первый директор Института атомной энергии, один из основоположников использования ядерной энергии в мирных целях. Он создал первые в Европе циклотрон и атомный реактор, атомную и термоядерную бомбы, первую в мире промышленную атомную электростанцию — Обнинскую АЭС, а также первый в СССР атомный реактор для подводных лодок и первый в мире реактор для атомных ледоколов. Академик Игорь Курчатов — «отец» советской атомной бомбы, основатель и первый директор Института атомной энергии, один из основоположников использования ядерной энергии в мирных целях. Он создал первые в Европе циклотрон и атомный реактор, атомную и термоядерную бомбы, первую в мире промышленную атомную электростанцию — Обнинскую АЭС, а также первый в СССР атомный реактор для подводных лодок и первый в мире реактор для атомных ледоколов.

Первую типовую многоэтажку в Курчатове сдали в 1969 году, а фундамент главного корпуса атомной электростанции начали закладывать летом 1971-го. Кроме того, пришлось разведать водозаборы питьевой воды, месторождение песков и суглинков (осадочная горная порода) для строительных целей. Непроточное Курское водохранилище вырыли, чтобы охлаждать реакторы. Ради этого понадобилось изменить русло реки Сейм на 10 километров и… уничтожить целый ряд археологических и палеонтологических объектов. Что поделать: в европейской части СССР был дефицит твердого топлива, так что будущее оказалось важнее прошлого.

Фото: Вид на Курскую АЭС. Concern Rosenergoatom / Global Look Press

Как строили атомную электростанцию в Курчатове АЭС возводили методом Всесоюзной ударной комсомольской стройки: туда приезжала работать молодежь (и не только) со всех концов Советского Союза. Большинство энтузиастов не имели строительных профессий, поэтому специально для них в Курчатове открыли учебный комбинат. Первый энергоблок — на тот момент самый мощный генератор электроэнергии в Черноземье — ввели в эксплуатацию 19 декабря 1976 года. Второй энергоблок запустили уже через три года, третий заработал в 1983-м, четвертый вышел на проектную мощность в 1986-м.

Фото: Курская АЭС. Concern Rosenergoatom / Global Look Press

Как Курскую АЭС спасли от катастрофы Главным инженером Курской АЭС, который к тому же руководил строительством четырех энергоблоков, был лауреат Сталинской и Ленинской премий, кавалер орденов Ленина, Трудового Красного Знамени и «Знак Почета», заслуженный энергетик РСФСР Том Николаев.

Фото: Советский энергетик, лауреат государственных премий Том Николаев. Врачи утверждали, что он, даже если и оправится от большой дозы радиации, полученной при аварии на Сибирской АЭС, останется бесплодным. Однако позже у физика родилось трое мальчишек. / Викимедиа

Он с женой Людмилой, инженером-физиком, работал вместе с академиком Курчатовым на первом в стране промышленном реакторе, который вырабатывал плутоний для атомной бомбы. Они участвовали в строительстве первой в мире атомной электростанции промышленного типа — Сибирской АЭС в Томской области.

Людмила Николаева стала первой в мире женщиной, управлявшей атомным реактором. И она, и муж зачастую работали больше подчиненных. Но когда в 1986 году начальство потребовало провести на станции рискованный эксперимент с инерцией ротора турбины, Николаев категорически отказался. А на Чернобыльской АЭС согласились.

Фото: Градирни Сибирской АЭС / Викимедиа

Своим отказом (вполне обоснованным, кстати) Николаев спас тысячи людей: через месяц слово «Чернобыль» стало синонимом одной из величайших катастроф в мире. В одну из первых групп ликвидаторов той страшной аварии вошел старший сын инженера Петр Николаев.

Интересно В Курчатове прошли съемки советско-американского телевизионного фильма «Чернобыль: последнее предупреждение», который вышел на экраны в 1991 году. Кроме того, в 2019-м на недостроенном пятом блоке Курской АЭС снимали художественный фильм «Чернобыль». В Курчатове прошли съемки советско-американского телевизионного фильма «Чернобыль: последнее предупреждение», который вышел на экраны в 1991 году. Кроме того, в 2019-м на недостроенном пятом блоке Курской АЭС снимали художественный фильм «Чернобыль».

Курская АЭС сегодня Атомная электростанция в Курчатове должна была пополниться пятым энергоблоком, но его строительство заморозили из-за аварии на Чернобыльской АЭС. Позже проект дорабатывали, пытались продолжить работы. К 2012 году от этой идеи отказались, даром что многие цеха были готовы на 90-95%, плюс потрачено десятки миллионов рублей. В 2018 году началось возведение Курской АЭС — 2 в селе Макаровка Курчатовского района. Запуск первого из четырех энергоблоков планируют на 2025 год. Первый энергоблок старой станции был навсегда остановлен в декабре 2021 года, второй — нынешней зимой, третий и четвертый будут работать до 2033 и 2035 годов соответственно.

Фото: Курская АЭС, 2020 год. Concern Rosenergoatom / Global Look Press

Сегодня на Курской АЭС трудятся более пяти тысяч человек. Радиус санитарно-защитной зоны составляет почти два километра. В ней, помимо объектов атомной станции, расположены обслуживающие и строительные предприятия, монтажные организации. Радиус зоны наблюдения — 19 километров. Хотя в выбросах станции насчитывается приблизительно 47 различных химических веществ, в 2019 году удельный вес выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от всей Курской области, включая АЭС, составил 0,16% от допустимой нормы. В бюджет региона энергетики ежегодно отчисляют более трех миллиардов рублей.