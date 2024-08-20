Курская АЭС. История атомной станции, на которую нацелился Зеленский
Полковник Литовкин назвал уязвимое место Курской АЭС
Когда-то Курская АЭС чудом избежала судьбы Чернобыля, но теперь эта опасность нависла снова. Гарантированно уберечь станцию и окрестности можно, только полностью заглушив ее реакторы. Однако такая мера обесточит целый регион. В истории создания и особенностях АЭС в Курчатове разбирался 360.ru.
Планы ВСУ и ситуация на Курской АЭС в августе 2024 года
Пленные бойцы ВСУ рассказали, что украинская сторона хотела с помощью диверсантов получить контроль над Курской атомной электростанцией. Кроме того, по АЭС планировали нанести удары и обвинить Россию — якобы та устроила «самообстрел».
Резоны такой провокации довольно просты. Либо перед всем миром выставить россиян самоубийцами-психопатами, готовых устроить техногенную катастрофу с радиоактивным заражением. Либо вынудить Москву на ядерный удар по Киеву или другому украинскому городу.
Сегодня в Курчатове, городе — спутнике Курской АЭС, сигнал воздушной тревоги срабатывает более 10 раз за день. Российская сторона предложила посетить регион комиссии МАГАТЭ, чтобы западные специалисты на месте оценили сложившуюся ситуацию.
Зона поражения Курской АЭС в случае взрыва
Непосредственно бетонную реакторную украинские снаряды повредить не смогут: ее купол не должен пострадать даже при ядерном взрыве, рассказал 360.ru полковник в отставке Виктор Литовкин.
Другое дело, если будет попадание в хранилище твердых радиоактивных отходов. Вот там можно устроить техногенную катастрофу. Отработанное ядерное топливо разбросает на обширной территории и заразит местность.
Виктор Литовкин
Эксперт отметил, что хотя такой взрыв не приведет к немедленной гибели людей, жить и работать там будет невозможно долгие годы. Тому пример — Чернобыльская атомная электростанция: после катастрофы радиус ее зоны отчуждения составил 30 километров, в ней до сих пор опасно находиться.
Разумеется, последствия неприятельских атак во многом зависят от того, в каком состоянии находится сама атомная станция, добавил сопредседатель Союза экологических организаций Москвы, главный редактор экологического бюллетеня «Дом природы» Андрей Фролов.
В этой ситуации разумнее блоки заглушить — так последствия удара будут, в общем-то, достаточно минимальные, их можно будет локализовать. Если блоки продолжат работать, случится второй Чернобыль.
Андрей Фролов
Фролов подчеркнул, что такое решение зависит от тех, кто командует руководством АЭС. Пока информации о том, что атомную станцию остановили, нет.
Где находится Курская АЭС и что о ней известно
Курскую атомную электростанцию построили в 70-х годах прошлого века на левом берегу реки Сейм — самого длинного из притоков Десны, в 40 километрах к западу от Курска. Прежде чем возводить АЭС, для нее создали целый город-спутник — Курчатов, названный в честь великого советского физика.
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Первую типовую многоэтажку в Курчатове сдали в 1969 году, а фундамент главного корпуса атомной электростанции начали закладывать летом 1971-го. Кроме того, пришлось разведать водозаборы питьевой воды, месторождение песков и суглинков (осадочная горная порода) для строительных целей.
Непроточное Курское водохранилище вырыли, чтобы охлаждать реакторы. Ради этого понадобилось изменить русло реки Сейм на 10 километров и… уничтожить целый ряд археологических и палеонтологических объектов. Что поделать: в европейской части СССР был дефицит твердого топлива, так что будущее оказалось важнее прошлого.
Как строили атомную электростанцию в Курчатове
АЭС возводили методом Всесоюзной ударной комсомольской стройки: туда приезжала работать молодежь (и не только) со всех концов Советского Союза. Большинство энтузиастов не имели строительных профессий, поэтому специально для них в Курчатове открыли учебный комбинат.
Первый энергоблок — на тот момент самый мощный генератор электроэнергии в Черноземье — ввели в эксплуатацию 19 декабря 1976 года. Второй энергоблок запустили уже через три года, третий заработал в 1983-м, четвертый вышел на проектную мощность в 1986-м.
Как Курскую АЭС спасли от катастрофы
Главным инженером Курской АЭС, который к тому же руководил строительством четырех энергоблоков, был лауреат Сталинской и Ленинской премий, кавалер орденов Ленина, Трудового Красного Знамени и «Знак Почета», заслуженный энергетик РСФСР Том Николаев.
Он с женой Людмилой, инженером-физиком, работал вместе с академиком Курчатовым на первом в стране промышленном реакторе, который вырабатывал плутоний для атомной бомбы. Они участвовали в строительстве первой в мире атомной электростанции промышленного типа — Сибирской АЭС в Томской области.
Людмила Николаева стала первой в мире женщиной, управлявшей атомным реактором. И она, и муж зачастую работали больше подчиненных. Но когда в 1986 году начальство потребовало провести на станции рискованный эксперимент с инерцией ротора турбины, Николаев категорически отказался. А на Чернобыльской АЭС согласились.
Своим отказом (вполне обоснованным, кстати) Николаев спас тысячи людей: через месяц слово «Чернобыль» стало синонимом одной из величайших катастроф в мире. В одну из первых групп ликвидаторов той страшной аварии вошел старший сын инженера Петр Николаев.
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Курская АЭС сегодня
Атомная электростанция в Курчатове должна была пополниться пятым энергоблоком, но его строительство заморозили из-за аварии на Чернобыльской АЭС. Позже проект дорабатывали, пытались продолжить работы. К 2012 году от этой идеи отказались, даром что многие цеха были готовы на 90-95%, плюс потрачено десятки миллионов рублей.
В 2018 году началось возведение Курской АЭС — 2 в селе Макаровка Курчатовского района. Запуск первого из четырех энергоблоков планируют на 2025 год.
Первый энергоблок старой станции был навсегда остановлен в декабре 2021 года, второй — нынешней зимой, третий и четвертый будут работать до 2033 и 2035 годов соответственно.
Сегодня на Курской АЭС трудятся более пяти тысяч человек. Радиус санитарно-защитной зоны составляет почти два километра. В ней, помимо объектов атомной станции, расположены обслуживающие и строительные предприятия, монтажные организации. Радиус зоны наблюдения — 19 километров.
Хотя в выбросах станции насчитывается приблизительно 47 различных химических веществ, в 2019 году удельный вес выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от всей Курской области, включая АЭС, составил 0,16% от допустимой нормы. В бюджет региона энергетики ежегодно отчисляют более трех миллиардов рублей.