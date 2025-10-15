Символическая эффективность или переход за красные линии? Какое оружие получат ВСУ

«Военная хроника»: вопрос поставок ракет Taurus и JASSM для ВСУ все еще открыт

Владимир Зеленский и Дональд Трамп встретятся в Белом доме 17 октября. Предположительно, главной темой станут новые поставки оружия для Украины. Какие вооружения могут передать американцы, чтобы обозначить поддержку, но не перейти красные линии — в материале 360.ru.

Дальнобойные ракеты

Telegram-канал «Военная хроника» сообщил, что не определена судьба двух типов ракет — немецких Taurus и американских JASSM. До того как вопрос с Tomahawk встал на повестку дня, казалось, что их передача невозможна.

«Существует и наземный вариант ракеты Taurus. Его немцы производили вместе с корейской фирмой Lig Nex1 и показывали в 2015 году. Однако сколько таких ракет было произведено, до сих пор неизвестно», — сообщают авторы.

По мнению издания The New York Times, их передача Украине будет сопряжена со значительными трудностями — например, у ВСУ нет для них ни сухопутных, ни морских пусковых установок.

Летом бывший премьер-министр Сергей Степашин предупреждал, что Россия знает, где производят Taurus, и воспримет использование этих ракет против себя как вступление Германии в боевые действия со всеми вытекающими последствиями.

О возможности передать Украине JASSM впервые заговорили в июле. Эти ракеты способны преодолевать расстояние до 370 километров, и их используют для оснащения истребителей F-16 всех модификаций, включая устаревшие.