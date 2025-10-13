Зеленский раскрыл подробности своего разговора с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что одной из ключевых тем его встречи с американским лидером Дональдом Трампом станет усиление противовоздушной обороны страны. Переговоры пройдут в Вашингтоне в пятницу, 17 октября, написал «Интерфакс-Украина».

Зеленский уточнил, что ранее уже говорил с американским лидером по телефону — обсуждал, в частности, «дальнобойные способности Украины» и другие, как он выразился, «сенсационные вопросы». Однако, по его словам, для этого «не хватило одного разговора».

Украинский лидер добавил, что во время визита в Вашингтон планирует также встретиться с представителями энергетических компаний. Это предложение, по словам Зеленского, исходило от Трампа и связано с необходимостью «закрыть потребности страны после российских атак на инфраструктуру».

Ранее журналист Financial Times Кристофер Миллер сообщил, что американский лидер намерен вновь принять украинского коллегу в Белом доме.