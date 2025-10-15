Камень преткновения. Названы проблемы, которые могут возникнуть при поставках Украине ракет Tomahawk

Пентагон разработал детальный план возможной передачи Украине крылатых ракет Tomahawk, написало The New York Times . Как отмечает издание, решение о начале поставок будет зависеть от президента США Дональда Трампа. По сведениям источников газеты, реализация этих планов может оказаться крайне сложной.

Одним из ключевых препятствий называют отсутствие у Украины собственных систем запуска — ни наземных, ни морских.

Для применения Tomahawk Киеву потребуется американский ракетный комплекс Typhon. Однако, как уточняют военные чиновники, поставка такого комплекса способна поставить Вашингтон на грань прямого столкновения с Москвой. При этом остается неясным, каким может быть объем возможных поставок, как Украина обеспечит хранение ракет и какие последствия повлечет даже ограниченная передача вооружений.

Ожидается, что вопрос о ракетах станет одной из тем переговоров между Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, которые пройдут 17 октября в Вашингтоне. Ранее американский лидер заявил, что Владимир Путин «не желает останавливать» боевые действия, добавив, что хотел бы, чтобы «у него все было хорошо».